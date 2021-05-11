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تجهيز أكثر من 1500 جامع ومصلى ومسجد لصلاة عيد الفطر بالشرقية

مع تحقيق كل التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية تجهيز عدد 1552 ما بين جامع ومسجد ومصلى في المنطقة الشرقية؛ استعداداً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة الشيخ عمر بن فيصل الدويش، أن الجوامع الرسمية التي ستقام فيها الصلاة تبلغ 945 جامعاً و22 مصلىً مكشوفاً بالمنطقة، كما هيأ الفرع 585 مسجداً إضافياً، ضمن خطة الوزارة الاحترازية لتحقيق كل التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحرص على تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات المختصة للمحافظة على سلامة وصحة المصلين.

ودعا "الدويش" الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الوزارة؛ حفاظاً على سلامة المصلين وصحتهم، مشيراً إلى أنه تقرر إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على بلادنا بالخير والسلامة، وأن يديم على الأمتين العربية والإسلامية الأمن والإيمان والسلامة من الأوبئة.

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تجهيز أكثر من 1500 جامع ومصلى ومسجد لصلاة عيد الفطر بالشرقية
سبق

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية تجهيز عدد 1552 ما بين جامع ومسجد ومصلى في المنطقة الشرقية؛ استعداداً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة الشيخ عمر بن فيصل الدويش، أن الجوامع الرسمية التي ستقام فيها الصلاة تبلغ 945 جامعاً و22 مصلىً مكشوفاً بالمنطقة، كما هيأ الفرع 585 مسجداً إضافياً، ضمن خطة الوزارة الاحترازية لتحقيق كل التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحرص على تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات المختصة للمحافظة على سلامة وصحة المصلين.

ودعا "الدويش" الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الوزارة؛ حفاظاً على سلامة المصلين وصحتهم، مشيراً إلى أنه تقرر إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على بلادنا بالخير والسلامة، وأن يديم على الأمتين العربية والإسلامية الأمن والإيمان والسلامة من الأوبئة.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
04:33 PM

تجهيز أكثر من 1500 جامع ومصلى ومسجد لصلاة عيد الفطر بالشرقية

مع تحقيق كل التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
871

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية تجهيز عدد 1552 ما بين جامع ومسجد ومصلى في المنطقة الشرقية؛ استعداداً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة الشيخ عمر بن فيصل الدويش، أن الجوامع الرسمية التي ستقام فيها الصلاة تبلغ 945 جامعاً و22 مصلىً مكشوفاً بالمنطقة، كما هيأ الفرع 585 مسجداً إضافياً، ضمن خطة الوزارة الاحترازية لتحقيق كل التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحرص على تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات المختصة للمحافظة على سلامة وصحة المصلين.

ودعا "الدويش" الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها الوزارة؛ حفاظاً على سلامة المصلين وصحتهم، مشيراً إلى أنه تقرر إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على بلادنا بالخير والسلامة، وأن يديم على الأمتين العربية والإسلامية الأمن والإيمان والسلامة من الأوبئة.

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