"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية عل مكة والمدينة

سماء صحوة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 34 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 22 - 42 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.