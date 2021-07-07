كشفت وزارة الصحة عن إعطاء ‏أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن، عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كل مناطق المملكة. وأكدت الوزارة أن الإقبال لا يزال مستمراً على مراكز اللقاح، في ظل الجهود المكثفة من وزارة الصحة لتحقيق الأهداف المرجوة التي حرصت عليها القيادة الرشيدة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في السعودية. وفي هذا الجانب، دعت "الصحة" الجميع بالمبادرة في تسجيل الموعد لتلقي جرعات لقاح كوفيد-19 عبر تطبيقات "صحتي" أو "توكلنا".

"الصحة" أكثر من 19 مليوناً استفادوا من لقاح كورونا.. والإقبال مستمر متعب البقمي سبق 2021-07-07 كشفت وزارة الصحة عن إعطاء ‏أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن، عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كل مناطق المملكة.



وأكدت الوزارة أن الإقبال لا يزال مستمراً على مراكز اللقاح، في ظل الجهود المكثفة من وزارة الصحة لتحقيق الأهداف المرجوة التي حرصت عليها القيادة الرشيدة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في السعودية.



وفي هذا الجانب، دعت "الصحة" الجميع بالمبادرة في تسجيل الموعد لتلقي جرعات لقاح كوفيد-19 عبر تطبيقات "صحتي" أو "توكلنا".

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 07:17 PM

اخر تعديل 07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 08:59 PM

"الصحة" أكثر من 19 مليوناً استفادوا من لقاح كورونا.. والإقبال مستمر عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كل مناطق المملكة





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كشفت وزارة الصحة عن إعطاء ‏أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن، عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كل مناطق المملكة.



وأكدت الوزارة أن الإقبال لا يزال مستمراً على مراكز اللقاح، في ظل الجهود المكثفة من وزارة الصحة لتحقيق الأهداف المرجوة التي حرصت عليها القيادة الرشيدة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في السعودية.



وفي هذا الجانب، دعت "الصحة" الجميع بالمبادرة في تسجيل الموعد لتلقي جرعات لقاح كوفيد-19 عبر تطبيقات "صحتي" أو "توكلنا".