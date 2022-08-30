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الأمم المتحدة تحذر من أزمة كبرى تحدق بأفغانستان

"المفوضية" تتوقع فرار نصف مليون مواطن من البلاد

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم (الاثنين)، من أن أزمة كبرى في بدايتها تحدق بأفغانستان وسكانها، البالغ عددهم 39 مليون نسمة، بينما من المتوقع أن تتوقف عمليات الإجلاء من كابول خلال اليومين المقبلين.

ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، إلى إبقاء الحدود مفتوحة، وإلى مساهمة المزيد من الدول في تلك المسؤولية الإنسانية، مع إيران وباكستان اللتين تستضيفان بالفعل نحو 2.2 مليون لاجئ أفغاني، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتوقعت "المفوضية" أن يفر ما يصل إلى 500 ألف أفغاني بحلول نهاية العام من بلادهم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمم المتحدة تحذر من أزمة كبرى تحدق بأفغانستان
سبق

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم (الاثنين)، من أن أزمة كبرى في بدايتها تحدق بأفغانستان وسكانها، البالغ عددهم 39 مليون نسمة، بينما من المتوقع أن تتوقف عمليات الإجلاء من كابول خلال اليومين المقبلين.

ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، إلى إبقاء الحدود مفتوحة، وإلى مساهمة المزيد من الدول في تلك المسؤولية الإنسانية، مع إيران وباكستان اللتين تستضيفان بالفعل نحو 2.2 مليون لاجئ أفغاني، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتوقعت "المفوضية" أن يفر ما يصل إلى 500 ألف أفغاني بحلول نهاية العام من بلادهم.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
03:14 PM

الأمم المتحدة تحذر من أزمة كبرى تحدق بأفغانستان

"المفوضية" تتوقع فرار نصف مليون مواطن من البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم (الاثنين)، من أن أزمة كبرى في بدايتها تحدق بأفغانستان وسكانها، البالغ عددهم 39 مليون نسمة، بينما من المتوقع أن تتوقف عمليات الإجلاء من كابول خلال اليومين المقبلين.

ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، إلى إبقاء الحدود مفتوحة، وإلى مساهمة المزيد من الدول في تلك المسؤولية الإنسانية، مع إيران وباكستان اللتين تستضيفان بالفعل نحو 2.2 مليون لاجئ أفغاني، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتوقعت "المفوضية" أن يفر ما يصل إلى 500 ألف أفغاني بحلول نهاية العام من بلادهم.

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