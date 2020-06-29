النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لليوم الثاني على التوالي.. قفزة قياسية في إصابات "كورونا" بالهند

تشديد الإجراءات في بومباي

سجلت الهند اليوم (الاثنين)، إصابات جديدة بفيروس كورونا، اقتربت من 20 ألف حالة لليوم الثاني على التوالي في حين مدت بومباي، المركز المالي بالبلاد، إجراءات العزل العام لشهر آخر.

وأفادت بيانات وزارة الصحة الاتحادية بتسجيل 19459 إصابة في 24 ساعة بانخفاض طفيف عن 19906 حالات أمس، وفقاً لـ"رويترز".

وشهدت بومباي تكدسًا مروريًا كبيرًا في الشوارع الرئيسية، التي تربط ضواحيها بعد أن أقامت السلطات حواجز على الطرق لتنظيم القيود الجديدة على الحركة.

وبموجب القواعد الجديدة يمكن للسكان الذهاب للأسواق وصالونات الحلاقة والحدائق الواقعة على مسافة كيلومترين فقط من منازلهم، لكن طلب منهم عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، وأعفت السلطات الموظفين الذين يعملون من مكاتبهم من هذه القيود.

وتأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا في إجمالي عدد الإصابات، وتوفي أكثر من 16 ألفًا حتى الآن بسبب مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس منذ ظهور أول حالة في الهند في يناير (كانون الثاني،) وهو عدد منخفض بالمقارنة بالوفيات في دول سجلت نفس الإصابات، لكن الخبراء قلقون من عدم قدرة المستشفيات على استيعاب الارتفاع الكبير في عدد الحالات.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
لليوم الثاني على التوالي.. قفزة قياسية في إصابات "كورونا" بالهند
سبق

سجلت الهند اليوم (الاثنين)، إصابات جديدة بفيروس كورونا، اقتربت من 20 ألف حالة لليوم الثاني على التوالي في حين مدت بومباي، المركز المالي بالبلاد، إجراءات العزل العام لشهر آخر.

وأفادت بيانات وزارة الصحة الاتحادية بتسجيل 19459 إصابة في 24 ساعة بانخفاض طفيف عن 19906 حالات أمس، وفقاً لـ"رويترز".

وشهدت بومباي تكدسًا مروريًا كبيرًا في الشوارع الرئيسية، التي تربط ضواحيها بعد أن أقامت السلطات حواجز على الطرق لتنظيم القيود الجديدة على الحركة.

وبموجب القواعد الجديدة يمكن للسكان الذهاب للأسواق وصالونات الحلاقة والحدائق الواقعة على مسافة كيلومترين فقط من منازلهم، لكن طلب منهم عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، وأعفت السلطات الموظفين الذين يعملون من مكاتبهم من هذه القيود.

وتأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا في إجمالي عدد الإصابات، وتوفي أكثر من 16 ألفًا حتى الآن بسبب مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس منذ ظهور أول حالة في الهند في يناير (كانون الثاني،) وهو عدد منخفض بالمقارنة بالوفيات في دول سجلت نفس الإصابات، لكن الخبراء قلقون من عدم قدرة المستشفيات على استيعاب الارتفاع الكبير في عدد الحالات.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
06:47 PM

لليوم الثاني على التوالي.. قفزة قياسية في إصابات "كورونا" بالهند

تشديد الإجراءات في بومباي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,146

سجلت الهند اليوم (الاثنين)، إصابات جديدة بفيروس كورونا، اقتربت من 20 ألف حالة لليوم الثاني على التوالي في حين مدت بومباي، المركز المالي بالبلاد، إجراءات العزل العام لشهر آخر.

وأفادت بيانات وزارة الصحة الاتحادية بتسجيل 19459 إصابة في 24 ساعة بانخفاض طفيف عن 19906 حالات أمس، وفقاً لـ"رويترز".

وشهدت بومباي تكدسًا مروريًا كبيرًا في الشوارع الرئيسية، التي تربط ضواحيها بعد أن أقامت السلطات حواجز على الطرق لتنظيم القيود الجديدة على الحركة.

وبموجب القواعد الجديدة يمكن للسكان الذهاب للأسواق وصالونات الحلاقة والحدائق الواقعة على مسافة كيلومترين فقط من منازلهم، لكن طلب منهم عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، وأعفت السلطات الموظفين الذين يعملون من مكاتبهم من هذه القيود.

وتأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا في إجمالي عدد الإصابات، وتوفي أكثر من 16 ألفًا حتى الآن بسبب مرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس منذ ظهور أول حالة في الهند في يناير (كانون الثاني،) وهو عدد منخفض بالمقارنة بالوفيات في دول سجلت نفس الإصابات، لكن الخبراء قلقون من عدم قدرة المستشفيات على استيعاب الارتفاع الكبير في عدد الحالات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,482
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,524
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,345
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,662

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة