الهلال الأحمر يباشر ١٦ حالة لحادث تصادم حافلة نقل جماعي بالمجمعة

تم نقل جميع الحالات لمستشفى الملك خالد بالمحافظة

باشرت هيئة الهلال الأحمر حادث تصادم لحافلة نقل جماعي (باص) نتج عنه ١٦ إصابة على طريق الرياض سدير عند محافظة المجمعة.



وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة ١٢.٢١ صباح الخميس من مواطن بوجود حادث تصادم لحافلة نقل جماعي وتم على الفور توجيه ٨ فرق إسعافية وعنايات للموقع مع القيادة الميدانية، وخلال عشر دقائق تم الوصول للموقع حيث تم فرز الحالات والتي بلغ عددها ١٦ حالة، منها خمس إصابات حرجة وأربع إصابات متوسطة فيما كانت باقي الحالات طفيفة.



وأضاف الجلاجل أن وزارة الصحة دعمت الحادث بثلاث فرق إسعافية وتم نقل جميع الحالات لمستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، وحالتان لمستشفى حوطة سدير حيث انتهى الحدث عند الساعة الثانية فجراً.