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التعاون ينهي علاقته مع "أحمد عسيري".. وعروض شفهية للاعب

أعلن نادي التعاون، اليوم الاثنين، إنهاء علاقته بلاعب الفريق الكروي الأول أحمد عسيري، حيث وقعت مخالصة معه، مقدمة له الشكر والتقدير على الفترة التي قضاها ومثل خلالها الفريق.

يذكر أنه تبقى في عقد "عسيري" 6 أشهر مع النادي القصيمي، إلا أن الطرفين اتفقا على توقيع المخالصة.

وكان اللاعب قد تلقى عدة عروض من أندية أخرى أبرزها الفيصلي وأبها، لكن تلك العروض كانت شفهية حتى هذه اللحظة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعاون ينهي علاقته مع "أحمد عسيري".. وعروض شفهية للاعب
سبق

أعلن نادي التعاون، اليوم الاثنين، إنهاء علاقته بلاعب الفريق الكروي الأول أحمد عسيري، حيث وقعت مخالصة معه، مقدمة له الشكر والتقدير على الفترة التي قضاها ومثل خلالها الفريق.

يذكر أنه تبقى في عقد "عسيري" 6 أشهر مع النادي القصيمي، إلا أن الطرفين اتفقا على توقيع المخالصة.

وكان اللاعب قد تلقى عدة عروض من أندية أخرى أبرزها الفيصلي وأبها، لكن تلك العروض كانت شفهية حتى هذه اللحظة.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
04:45 PM

التعاون ينهي علاقته مع "أحمد عسيري".. وعروض شفهية للاعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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أعلن نادي التعاون، اليوم الاثنين، إنهاء علاقته بلاعب الفريق الكروي الأول أحمد عسيري، حيث وقعت مخالصة معه، مقدمة له الشكر والتقدير على الفترة التي قضاها ومثل خلالها الفريق.

يذكر أنه تبقى في عقد "عسيري" 6 أشهر مع النادي القصيمي، إلا أن الطرفين اتفقا على توقيع المخالصة.

وكان اللاعب قد تلقى عدة عروض من أندية أخرى أبرزها الفيصلي وأبها، لكن تلك العروض كانت شفهية حتى هذه اللحظة.

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