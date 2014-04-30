قوات أمن يمنية تقتل قيادياً بارزاً في تنظيم "داعش" الإرهابي بعدن
عملية دهْم ناجحة نفذتها فجراً على مبنى كان يتحصن فيه عناصر التنظيم
أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مقتل القيادي البارز في تنظيم "داعش" الإرهابي صالح ناصر فضل الباخشي، في عملية دهْم ناجحة نفذتها فجر اليوم وحدتا مكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمني التابعتين لإدارة أمن عدن على مبنى كان يتحصن فيه وعناصر آخرون من أعضاء التنظيم الإرهابي.
وأوضحت إدارة الأمن في بيان لها على موقعها الرسمي في "فيسبوك" أن الإرهابي "الباخشي" رفض تسليم نفسه، وقام بإطلاق النار على قوات الأمن، مما أدى إلى مصرعه ومقتل جندي وإصابة اثنين آخرين من قوات مكافحة الإرهاب اليمنية. وأشار البيان إلى أن القوات اليمنية اعتقلت ثلاثة من عناصر التنظيم الإرهابي كانوا إلى جانب القيادي "الباخشي" يطلقون النار باتجاه قوات الأمن سلموا أنفسهم بعد مقتله وجرى اقتيادهم للتحقيق. وعثرت القوات اليمنية في المبنى الذي جرت مداهمته على هواتف نقالة وأجهزة آيباد وأسلحة رشاشة.
قوات أمن يمنية تقتل قيادياً بارزاً في تنظيم "داعش" الإرهابي بعدن
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2018-04-28
أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مقتل القيادي البارز في تنظيم "داعش" الإرهابي صالح ناصر فضل الباخشي، في عملية دهْم ناجحة نفذتها فجر اليوم وحدتا مكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمني التابعتين لإدارة أمن عدن على مبنى كان يتحصن فيه وعناصر آخرون من أعضاء التنظيم الإرهابي.
وأوضحت إدارة الأمن في بيان لها على موقعها الرسمي في "فيسبوك" أن الإرهابي "الباخشي" رفض تسليم نفسه، وقام بإطلاق النار على قوات الأمن، مما أدى إلى مصرعه ومقتل جندي وإصابة اثنين آخرين من قوات مكافحة الإرهاب اليمنية. وأشار البيان إلى أن القوات اليمنية اعتقلت ثلاثة من عناصر التنظيم الإرهابي كانوا إلى جانب القيادي "الباخشي" يطلقون النار باتجاه قوات الأمن سلموا أنفسهم بعد مقتله وجرى اقتيادهم للتحقيق. وعثرت القوات اليمنية في المبنى الذي جرت مداهمته على هواتف نقالة وأجهزة آيباد وأسلحة رشاشة.
28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
10:17 AM
قوات أمن يمنية تقتل قيادياً بارزاً في تنظيم "داعش" الإرهابي بعدن
عملية دهْم ناجحة نفذتها فجراً على مبنى كان يتحصن فيه عناصر التنظيم
أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مقتل القيادي البارز في تنظيم "داعش" الإرهابي صالح ناصر فضل الباخشي، في عملية دهْم ناجحة نفذتها فجر اليوم وحدتا مكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمني التابعتين لإدارة أمن عدن على مبنى كان يتحصن فيه وعناصر آخرون من أعضاء التنظيم الإرهابي.
وأوضحت إدارة الأمن في بيان لها على موقعها الرسمي في "فيسبوك" أن الإرهابي "الباخشي" رفض تسليم نفسه، وقام بإطلاق النار على قوات الأمن، مما أدى إلى مصرعه ومقتل جندي وإصابة اثنين آخرين من قوات مكافحة الإرهاب اليمنية. وأشار البيان إلى أن القوات اليمنية اعتقلت ثلاثة من عناصر التنظيم الإرهابي كانوا إلى جانب القيادي "الباخشي" يطلقون النار باتجاه قوات الأمن سلموا أنفسهم بعد مقتله وجرى اقتيادهم للتحقيق. وعثرت القوات اليمنية في المبنى الذي جرت مداهمته على هواتف نقالة وأجهزة آيباد وأسلحة رشاشة.