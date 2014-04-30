النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قوات أمن يمنية تقتل قيادياً بارزاً في تنظيم "داعش" الإرهابي بعدن

عملية دهْم ناجحة نفذتها فجراً على ‏مبنى كان يتحصن فيه عناصر التنظيم

أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مقتل القيادي البارز في ‏تنظيم "داعش" الإرهابي صالح ناصر فضل الباخشي، في عملية دهْم ناجحة نفذتها فجر ‏اليوم وحدتا مكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمني التابعتين لإدارة أمن عدن على ‏مبنى كان يتحصن فيه وعناصر آخرون من أعضاء التنظيم الإرهابي.‏

وأوضحت إدارة الأمن في بيان لها على موقعها الرسمي في "فيسبوك" أن الإرهابي "الباخشي" رفض تسليم ‏نفسه، وقام بإطلاق النار على قوات الأمن، مما أدى إلى مصرعه ومقتل جندي وإصابة اثنين آخرين من ‏قوات مكافحة الإرهاب اليمنية.‏
وأشار البيان إلى أن القوات اليمنية اعتقلت ثلاثة من عناصر التنظيم الإرهابي كانوا إلى جانب القيادي "الباخشي" يطلقون ‏النار باتجاه قوات الأمن سلموا أنفسهم بعد مقتله وجرى اقتيادهم للتحقيق.‏
وعثرت القوات اليمنية في المبنى الذي جرت مداهمته على هواتف نقالة وأجهزة آيباد وأسلحة ‏رشاشة.‏

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
قوات أمن يمنية تقتل قيادياً بارزاً في تنظيم "داعش" الإرهابي بعدن
سبق

أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مقتل القيادي البارز في ‏تنظيم "داعش" الإرهابي صالح ناصر فضل الباخشي، في عملية دهْم ناجحة نفذتها فجر ‏اليوم وحدتا مكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمني التابعتين لإدارة أمن عدن على ‏مبنى كان يتحصن فيه وعناصر آخرون من أعضاء التنظيم الإرهابي.‏

وأوضحت إدارة الأمن في بيان لها على موقعها الرسمي في "فيسبوك" أن الإرهابي "الباخشي" رفض تسليم ‏نفسه، وقام بإطلاق النار على قوات الأمن، مما أدى إلى مصرعه ومقتل جندي وإصابة اثنين آخرين من ‏قوات مكافحة الإرهاب اليمنية.‏
وأشار البيان إلى أن القوات اليمنية اعتقلت ثلاثة من عناصر التنظيم الإرهابي كانوا إلى جانب القيادي "الباخشي" يطلقون ‏النار باتجاه قوات الأمن سلموا أنفسهم بعد مقتله وجرى اقتيادهم للتحقيق.‏
وعثرت القوات اليمنية في المبنى الذي جرت مداهمته على هواتف نقالة وأجهزة آيباد وأسلحة ‏رشاشة.‏

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
10:17 AM

قوات أمن يمنية تقتل قيادياً بارزاً في تنظيم "داعش" الإرهابي بعدن

عملية دهْم ناجحة نفذتها فجراً على ‏مبنى كان يتحصن فيه عناصر التنظيم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
3
8,362

أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مقتل القيادي البارز في ‏تنظيم "داعش" الإرهابي صالح ناصر فضل الباخشي، في عملية دهْم ناجحة نفذتها فجر ‏اليوم وحدتا مكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمني التابعتين لإدارة أمن عدن على ‏مبنى كان يتحصن فيه وعناصر آخرون من أعضاء التنظيم الإرهابي.‏

وأوضحت إدارة الأمن في بيان لها على موقعها الرسمي في "فيسبوك" أن الإرهابي "الباخشي" رفض تسليم ‏نفسه، وقام بإطلاق النار على قوات الأمن، مما أدى إلى مصرعه ومقتل جندي وإصابة اثنين آخرين من ‏قوات مكافحة الإرهاب اليمنية.‏
وأشار البيان إلى أن القوات اليمنية اعتقلت ثلاثة من عناصر التنظيم الإرهابي كانوا إلى جانب القيادي "الباخشي" يطلقون ‏النار باتجاه قوات الأمن سلموا أنفسهم بعد مقتله وجرى اقتيادهم للتحقيق.‏
وعثرت القوات اليمنية في المبنى الذي جرت مداهمته على هواتف نقالة وأجهزة آيباد وأسلحة ‏رشاشة.‏

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,133
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,893
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,084
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,203

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة