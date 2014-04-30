قوات أمن يمنية تقتل قيادياً بارزاً في تنظيم "داعش" الإرهابي بعدن

عملية دهْم ناجحة نفذتها فجراً على ‏مبنى كان يتحصن فيه عناصر التنظيم

أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مقتل القيادي البارز في ‏تنظيم "داعش" الإرهابي صالح ناصر فضل الباخشي، في عملية دهْم ناجحة نفذتها فجر ‏اليوم وحدتا مكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمني التابعتين لإدارة أمن عدن على ‏مبنى كان يتحصن فيه وعناصر آخرون من أعضاء التنظيم الإرهابي.‏

وأوضحت إدارة الأمن في بيان لها على موقعها الرسمي في "فيسبوك" أن الإرهابي "الباخشي" رفض تسليم ‏نفسه، وقام بإطلاق النار على قوات الأمن، مما أدى إلى مصرعه ومقتل جندي وإصابة اثنين آخرين من ‏قوات مكافحة الإرهاب اليمنية.‏

وأشار البيان إلى أن القوات اليمنية اعتقلت ثلاثة من عناصر التنظيم الإرهابي كانوا إلى جانب القيادي "الباخشي" يطلقون ‏النار باتجاه قوات الأمن سلموا أنفسهم بعد مقتله وجرى اقتيادهم للتحقيق.‏

وعثرت القوات اليمنية في المبنى الذي جرت مداهمته على هواتف نقالة وأجهزة آيباد وأسلحة ‏رشاشة.‏