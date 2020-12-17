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رئيس "سدايا": "توكلنا" كسر حاجز الـ8.5 مليون مسجّل

قال: التطبيق أسهم في إصدار 15 مليون تصريح للتنقل

كشف الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عن الوصول إلى أكثر من 8 ملايين و500 ألف مسجل في تطبيق "توكلنا".

وقال "الغامدي" خلال مشاركته اليوم ضمن جلسات ملتقى #ميزانية_2021: استطعنا خلال أسبوعين أن نخرج بتطبيق "توكلنا" الذي كان في البدايات لإدارة الحظر ولاحتواء الجائحة، حيث أصدرنا 15 مليون تصريح للتنقل.

وأضاف: استطعنا من خلال تطبيق "#توكلنا" عبر التعاون مع 17 قطاعاً من القطاعات الحكومية أن نوفر أكثر من 30 خدمة تسهّل على الناس إنجاز أعمالهم من خلال هذا التطبيق.

وأردف "الغامدي": أطلقنا تطبيق "تباعد"، ومر التطبيق بتحدٍّ كبير وحققنا به المركز الثالث عالمياً في استخدام تقنيات جوجل وأبل لاكتشاف المخالطة.

وتابع رئيس "سدايا": طورنا من خلال منصة أبشر 280 خدمة، مكّنت 18 مليون مواطن ومقيم من استكمال احتياجاتهم النظامية، و560 ألف منشأة استطاعت عبر تطبيق أبشر أعمال أن تنجز أعمالها، وأكثر من 350 ألف مقيم استطاعوا العودة إلى أوطانهم من خلال خدمة عودة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس "سدايا": "توكلنا" كسر حاجز الـ8.5 مليون مسجّل
سبق

كشف الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عن الوصول إلى أكثر من 8 ملايين و500 ألف مسجل في تطبيق "توكلنا".

وقال "الغامدي" خلال مشاركته اليوم ضمن جلسات ملتقى #ميزانية_2021: استطعنا خلال أسبوعين أن نخرج بتطبيق "توكلنا" الذي كان في البدايات لإدارة الحظر ولاحتواء الجائحة، حيث أصدرنا 15 مليون تصريح للتنقل.

وأضاف: استطعنا من خلال تطبيق "#توكلنا" عبر التعاون مع 17 قطاعاً من القطاعات الحكومية أن نوفر أكثر من 30 خدمة تسهّل على الناس إنجاز أعمالهم من خلال هذا التطبيق.

وأردف "الغامدي": أطلقنا تطبيق "تباعد"، ومر التطبيق بتحدٍّ كبير وحققنا به المركز الثالث عالمياً في استخدام تقنيات جوجل وأبل لاكتشاف المخالطة.

وتابع رئيس "سدايا": طورنا من خلال منصة أبشر 280 خدمة، مكّنت 18 مليون مواطن ومقيم من استكمال احتياجاتهم النظامية، و560 ألف منشأة استطاعت عبر تطبيق أبشر أعمال أن تنجز أعمالها، وأكثر من 350 ألف مقيم استطاعوا العودة إلى أوطانهم من خلال خدمة عودة.

17 ديسمبر 2020 - 2 جمادى الأول 1442
03:44 PM

رئيس "سدايا": "توكلنا" كسر حاجز الـ8.5 مليون مسجّل

قال: التطبيق أسهم في إصدار 15 مليون تصريح للتنقل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عن الوصول إلى أكثر من 8 ملايين و500 ألف مسجل في تطبيق "توكلنا".

وقال "الغامدي" خلال مشاركته اليوم ضمن جلسات ملتقى #ميزانية_2021: استطعنا خلال أسبوعين أن نخرج بتطبيق "توكلنا" الذي كان في البدايات لإدارة الحظر ولاحتواء الجائحة، حيث أصدرنا 15 مليون تصريح للتنقل.

وأضاف: استطعنا من خلال تطبيق "#توكلنا" عبر التعاون مع 17 قطاعاً من القطاعات الحكومية أن نوفر أكثر من 30 خدمة تسهّل على الناس إنجاز أعمالهم من خلال هذا التطبيق.

وأردف "الغامدي": أطلقنا تطبيق "تباعد"، ومر التطبيق بتحدٍّ كبير وحققنا به المركز الثالث عالمياً في استخدام تقنيات جوجل وأبل لاكتشاف المخالطة.

وتابع رئيس "سدايا": طورنا من خلال منصة أبشر 280 خدمة، مكّنت 18 مليون مواطن ومقيم من استكمال احتياجاتهم النظامية، و560 ألف منشأة استطاعت عبر تطبيق أبشر أعمال أن تنجز أعمالها، وأكثر من 350 ألف مقيم استطاعوا العودة إلى أوطانهم من خلال خدمة عودة.

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