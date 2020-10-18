أكبر حصيلة يومية منذ 8 مايو.. "كورونا" يصيب 1815 تركيّاً جديداً

إجمالي المرضى بالفيروس بلغ 347493

سجلت تركيا، اليوم (الأحد)، 1815 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يمثل أكبر ارتفاع لمؤشر الحالات اليومية منذ 8 مايو (أيار) الماضي.

وبينت وزارة الصحة التركية أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 347493 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 9296 شخصاً، بعد تسجيل 72 حالة جديدة، مقابل 66 في 15 أكتوبر، و73 في 16 أكتوبر، و71 في 17 أكتوبر.