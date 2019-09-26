عبر فعاليات متنوعة.. "فلاورد" تحتفي باليوم الوطني 91

في مختلف أنحاء المملكة وفي جميع سفاراتها في الثمانية دول

احتفلت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للملكة العربية السعودية في مختلف أنحاء المملكة، وفي جميع سفاراتها في الثمانية دول الأخرى التي تتواجد بها، عبر نشاطات وشراكات متعددة.

وقال الرئيس التنفيذي في فلاورد، عبدالعزيز باسم اللوغاني: "نود أولًا تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91.

وأضاف: نحن في فلاورد نعمل دومًا لأن نكون شريكًا في مختلف المناسبات التي تهم مجتمعاتنا والاحتفال بهم ومعهم، من خلال نشاطات وفعاليات متنوعة ومختلفة، ونشر الفرحة والسرور في قلوبهم طوال السنة".

وبهذه المناسبة الوطنية، قامت فلاورد بإطلاق مجموعة خاصة وحصرية من التنسيقات والهدايا، بالإضافة إلى فيديو احتفالي بمشاركة العديد من مشاهير ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي مثل عز بن فهد، وفيصل الغزاوي ومنى النعمان. وقامت أيضًا بتزيين العديد من المقاهي وتوزيع الورود على الزائرين وتهنئتهم بهذه المناسبة.

وشاركت فلاورد كشريك استراتيجي لعرض أزياء نسائي تراثي معاصر تحت عنوان "امرأة استثنائية"، الذي أقيم في درة الرياض، وقامت بتزيين الحدث بالورود بتصميمات مميزة خاصة بالمناسبة، ووفرت الورود للجهة المنظمة. وأطلقت مبادرة في مجمع الراشد في المدينة المنورة؛ حيث أقامت ركنًا مميزًا ومزينًا بالورود، ووزعت أكثر من 500 وردة على الزائرين.

وقامت بتزيين ركن تفاعلي يحث العالم على مشاركة مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني في عدة مواقع في المدينة المنورة؛ منها بزنس هب ومقهى شارج.

وتشاركت فلاورد مع وزارة الصحة السعودية لتوزيع الورود على الزائرين في خمسة مواقع مختلفة هي المبنى الرئيسي للوزارة في الرياض، ومستشفى عهود في المدينة المنورة، ومستشفى الملك سلمان، ومستشفى الولادة في جدة، ومركز نجود الطبي للتطعيم في المدينة المنورة. وقامت فلاورد بتنظيم زيارة إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالتعاون مع جمعية قلبي الخيرية لرعاية مرضى القلب؛ حيث وزعت هدايا وورودًا على المرضى لمشاركتهم بالاحتفال ورفع معنوياتهم. ونظمت دورة إسعافات أولية بالتعاون مع جمعية كيان والهلال الأحمر السعودي في المستشفى السعودي الألماني، وقامت بتوزيع الهدايا والورود على المشاركين والحضور.

شاركت أيضًا في تنظيم وتزيين احتفال الحرس الوطني السعودي وتوزيع هدايا مختلفة للحضور وكبار الشخصيات. وزينت حفلة مع شركة روتانا بمناسبة اليوم الوطني ووزعت هدايا وورود على الحضور.

وبالإضافة إلى الاحتفالات داخل المملكة، قامت فلاورد بتزيين سفارات المملكة العربية السعودية في جميع الدول التي تعمل بها الشركة، وقدمت الهدايا والورود للعاملين والزائرين في هذه المناسبة.

يُذكر أن فلاورد هو متجر إلكتروني تأسس عام 2017 معنيّ بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت؛ حيث نقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملنا في جميع الدول التي نعمل بها؛ ليتم تنسيقها من قِبَل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية، لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها، يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة؛ لضمان أفضل تجربة للعملاء.