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إندونيسيا تسجّل أعلى ارتفاع في المعدل اليومي لإصابات كورونا

196 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة في إندونيسيا اليوم، تسجيل 196 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر ارتفاع في المعدل اليومي للإصابات منذ الإعلان عن أولى الحالات قبل شهر.

وقال المسؤول في وزارة الصحة في إندونيسيا أحمد يوريانتو في تصريح صحفي: إن إجمالي عدد الإصابات في إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا بلغ 1986 حالة؛ مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 11 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 181 بينما تعافى 134 مريضًا.

فيروس كورونا الجديد

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إندونيسيا تسجّل أعلى ارتفاع في المعدل اليومي لإصابات كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة في إندونيسيا اليوم، تسجيل 196 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر ارتفاع في المعدل اليومي للإصابات منذ الإعلان عن أولى الحالات قبل شهر.

وقال المسؤول في وزارة الصحة في إندونيسيا أحمد يوريانتو في تصريح صحفي: إن إجمالي عدد الإصابات في إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا بلغ 1986 حالة؛ مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 11 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 181 بينما تعافى 134 مريضًا.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
04:35 PM

إندونيسيا تسجّل أعلى ارتفاع في المعدل اليومي لإصابات كورونا

196 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جاكرتا
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أعلنت وزارة الصحة في إندونيسيا اليوم، تسجيل 196 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في أكبر ارتفاع في المعدل اليومي للإصابات منذ الإعلان عن أولى الحالات قبل شهر.

وقال المسؤول في وزارة الصحة في إندونيسيا أحمد يوريانتو في تصريح صحفي: إن إجمالي عدد الإصابات في إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا بلغ 1986 حالة؛ مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 11 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 181 بينما تعافى 134 مريضًا.

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