"العطياني" مديرًا للموارد البشرية بصحة مكة

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بتكليف نواف سحيم العطياني مديرًا لإدارة خدمات الموارد البشرية بصحة منطقة مكة المكرمة، لمدة عام.

يعد العطياني من الكوادر الصحية المتميزة، حيث تدرج في العمل الإداري في الصحة وتقلد عددًا من المناصب القيادية بها.

ومن جانب آخر قدم العطياني شكره لمدير عام الشؤون الصحية الدكتور وائل مطير على هذه الثقة، سائلاً الله أن يوفقه في خدمة هذا الصرح وتحقيق أهداف الدولة في تطبيق لائحة الموارد البشرية التي تصب في صالح الموظف والمنشأة.