تجاوباً مع "سبق" .. "حقوق الإنسان" تباشر قضية تعنيف رضيع "العيدابي"

الأب سلّم الشرطة تقريراً طبياً من المستشفى يكشف الاعتداء على طفله

شرعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة قضية تعنيف رضيع بمحافظة العيدابي؛ تجاوباً مع ما نشرته "سبق"، صباح اليوم، حيث بدأت الهيئة باتخاذ إجراءاتها النظامية ومباشرة الحالة.

وكانت شرطة محافظة العيدابي قد باشرت، أمس الخميس، بلاغاً عن تعرُّض "رضيع" للتعنيف في حضانة بمقر عمل والدته بإحدى المدارس الخاصة بالمحافظة.

وكشف والد الرضيع لـ"سبق"؛ أن ابنه كان مع والدته التي تعمل بمدرسة خاصة بمحافظة العيدابي، وكان في الحضانة عندما تعرّض لتعنيف "مبرح"، وبقيت آثار دماء وجروح على وجهه من أثره، دون معرفة المتسبّب.

وقال الوالد: أبلغت شرطة العيدابي، وأحضرت تقريراً طبياً من المستشفى يكشف حجم ما تعرّض له طفلي الرضيع البريء، وأنتظر نهاية الإجراءات وكشف المتسبّب في تعنيف الطفل.