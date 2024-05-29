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الأزمات تتوالى .. المقاطعة الخليجية تضرب السياحة التركية والتراجع كبير

صحيفة "زمان": الابتزاز وسوء المعاملة أخرجا أنقرة من قائمة خيارات السعوديين

يشهد قطاع السياحة التركي ركوداً كبيراً وهو الذي كان يعد الحصان الرابح للاقتصاد، في وقتٍ لا تبدو فيه أنقرة مستعدةً لاستقبال أزمات جديدة؛ لتضاف إلى المشكلات الحالية، بحسب موقع "أحوال تركية".

ووفقاً لبيانات وزارة السياحة التركية، فإن عدد السائحين تراجع بنسبة 8.12 % خلال شهر مارس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ أسهم هذا القطاع عام 2018، بأكثر من 32 مليار دولار في دعم اقتصاد البلاد.

وقالت صحيفة "زمان" التركية اليوم: خرجت أنقرة هذا العام من قائمة الخيارات السياحية لعدد من السعوديين، ومن المتوقع أن يتأثر قطاعا السياحة والفندقة بهذه المقاطعة، التي تصاعدت مع ورود شكاوى عديدة من مستثمرين وسياح سعوديين تعرّضوا لعمليات ابتزاز أو سوء معاملة.

وشهدت أعداد السائحين السعوديين إلى تركيا تراجعاً بنسبة 38 % خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

يأتي هذا بعد تصاعد الحملات الشعبية على منصات التواصل الاجتماعي في دول الخليج، للدعوة إلى مقاطعة السياحة في تركيا.

وكان وسم بعنوان #مقاطعة_السياحة_التركية على قائمة الأكثر تداولاً في السعودية والإمارات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأزمات تتوالى .. المقاطعة الخليجية تضرب السياحة التركية والتراجع كبير
سبق

يشهد قطاع السياحة التركي ركوداً كبيراً وهو الذي كان يعد الحصان الرابح للاقتصاد، في وقتٍ لا تبدو فيه أنقرة مستعدةً لاستقبال أزمات جديدة؛ لتضاف إلى المشكلات الحالية، بحسب موقع "أحوال تركية".

ووفقاً لبيانات وزارة السياحة التركية، فإن عدد السائحين تراجع بنسبة 8.12 % خلال شهر مارس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ أسهم هذا القطاع عام 2018، بأكثر من 32 مليار دولار في دعم اقتصاد البلاد.

وقالت صحيفة "زمان" التركية اليوم: خرجت أنقرة هذا العام من قائمة الخيارات السياحية لعدد من السعوديين، ومن المتوقع أن يتأثر قطاعا السياحة والفندقة بهذه المقاطعة، التي تصاعدت مع ورود شكاوى عديدة من مستثمرين وسياح سعوديين تعرّضوا لعمليات ابتزاز أو سوء معاملة.

وشهدت أعداد السائحين السعوديين إلى تركيا تراجعاً بنسبة 38 % خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

يأتي هذا بعد تصاعد الحملات الشعبية على منصات التواصل الاجتماعي في دول الخليج، للدعوة إلى مقاطعة السياحة في تركيا.

وكان وسم بعنوان #مقاطعة_السياحة_التركية على قائمة الأكثر تداولاً في السعودية والإمارات.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
01:12 PM

الأزمات تتوالى .. المقاطعة الخليجية تضرب السياحة التركية والتراجع كبير

صحيفة "زمان": الابتزاز وسوء المعاملة أخرجا أنقرة من قائمة خيارات السعوديين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,218

يشهد قطاع السياحة التركي ركوداً كبيراً وهو الذي كان يعد الحصان الرابح للاقتصاد، في وقتٍ لا تبدو فيه أنقرة مستعدةً لاستقبال أزمات جديدة؛ لتضاف إلى المشكلات الحالية، بحسب موقع "أحوال تركية".

ووفقاً لبيانات وزارة السياحة التركية، فإن عدد السائحين تراجع بنسبة 8.12 % خلال شهر مارس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ أسهم هذا القطاع عام 2018، بأكثر من 32 مليار دولار في دعم اقتصاد البلاد.

وقالت صحيفة "زمان" التركية اليوم: خرجت أنقرة هذا العام من قائمة الخيارات السياحية لعدد من السعوديين، ومن المتوقع أن يتأثر قطاعا السياحة والفندقة بهذه المقاطعة، التي تصاعدت مع ورود شكاوى عديدة من مستثمرين وسياح سعوديين تعرّضوا لعمليات ابتزاز أو سوء معاملة.

وشهدت أعداد السائحين السعوديين إلى تركيا تراجعاً بنسبة 38 % خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

يأتي هذا بعد تصاعد الحملات الشعبية على منصات التواصل الاجتماعي في دول الخليج، للدعوة إلى مقاطعة السياحة في تركيا.

وكان وسم بعنوان #مقاطعة_السياحة_التركية على قائمة الأكثر تداولاً في السعودية والإمارات.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,084
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,964
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,203
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,615

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

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