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"الربيعة": قمم مكة المكرمة تؤكد المكانة الدولية الرفيعة للمملكة

دعا لتوحيد الصفوف وإعلاء شأن الأمتين العربية والإسلامية

رفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح قمم مكة المكرمة الثلاث " الخليجية والعربية والإسلامية " التي عُقدت في مكة المكرمة.

وأكد أن نجاح القمم الثلاث يبرهن بما لا يدع مجالاً للشك على المكانة الدولية الرفيعة التي تحظى بها المملكة والحنكة السياسية التي يتسم بها خادم الحرمين الشريفين، مبيناً أن هذا النجاح من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وترسيخ الرخاء لكل الشعوب العربية والإسلامية.

ودعا الدكتور الربيعة الله تعالى أن يوحد الصفوف ويعلي شأن الأمتين العربية والإسلامية وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

قمم مكة القمة الخليجية العربية الإسلامية وثيقة مكة المكرمة القمة الخليجية القمة العربية القمة الإسلامية

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"الربيعة": قمم مكة المكرمة تؤكد المكانة الدولية الرفيعة للمملكة
سبق

رفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح قمم مكة المكرمة الثلاث " الخليجية والعربية والإسلامية " التي عُقدت في مكة المكرمة.

وأكد أن نجاح القمم الثلاث يبرهن بما لا يدع مجالاً للشك على المكانة الدولية الرفيعة التي تحظى بها المملكة والحنكة السياسية التي يتسم بها خادم الحرمين الشريفين، مبيناً أن هذا النجاح من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وترسيخ الرخاء لكل الشعوب العربية والإسلامية.

ودعا الدكتور الربيعة الله تعالى أن يوحد الصفوف ويعلي شأن الأمتين العربية والإسلامية وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
07:14 PM
اخر تعديل
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
11:26 AM

"الربيعة": قمم مكة المكرمة تؤكد المكانة الدولية الرفيعة للمملكة

دعا لتوحيد الصفوف وإعلاء شأن الأمتين العربية والإسلامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة نجاح قمم مكة المكرمة الثلاث " الخليجية والعربية والإسلامية " التي عُقدت في مكة المكرمة.

وأكد أن نجاح القمم الثلاث يبرهن بما لا يدع مجالاً للشك على المكانة الدولية الرفيعة التي تحظى بها المملكة والحنكة السياسية التي يتسم بها خادم الحرمين الشريفين، مبيناً أن هذا النجاح من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وترسيخ الرخاء لكل الشعوب العربية والإسلامية.

ودعا الدكتور الربيعة الله تعالى أن يوحد الصفوف ويعلي شأن الأمتين العربية والإسلامية وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

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