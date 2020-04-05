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وكالة إيرانية تعلن مقتل أحد قادة ميليشيا "حزب الله" بلبنان

قالت عن "علي يونس": كان مسؤولاً عن ملاحقة "العملاء"

أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، مقتل محمد علي يونس؛ أحد قادته في جنوب لبنان من قِبل مجهولين.

ووفق "سبوتنيك"، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، بأنه ليست هنالك معلومات إضافية حول كيفية مقتله إلا أنه -وفقاً لمصادر غير رسمية- فقد كان هذا القيادي في "حزب الله" مسؤولاً عن ملاحقة "العملاء والجواسيس"، حسب تعبير الوكالة.

ميليشيا حزب الله اللبناني مقتل محمد علي يونس

الرئيسية/ أخبار العالم

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وكالة إيرانية تعلن مقتل أحد قادة ميليشيا "حزب الله" بلبنان
سبق

أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، مقتل محمد علي يونس؛ أحد قادته في جنوب لبنان من قِبل مجهولين.

ووفق "سبوتنيك"، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، بأنه ليست هنالك معلومات إضافية حول كيفية مقتله إلا أنه -وفقاً لمصادر غير رسمية- فقد كان هذا القيادي في "حزب الله" مسؤولاً عن ملاحقة "العملاء والجواسيس"، حسب تعبير الوكالة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
09:59 AM

وكالة إيرانية تعلن مقتل أحد قادة ميليشيا "حزب الله" بلبنان

قالت عن "علي يونس": كان مسؤولاً عن ملاحقة "العملاء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، مقتل محمد علي يونس؛ أحد قادته في جنوب لبنان من قِبل مجهولين.

ووفق "سبوتنيك"، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، بأنه ليست هنالك معلومات إضافية حول كيفية مقتله إلا أنه -وفقاً لمصادر غير رسمية- فقد كان هذا القيادي في "حزب الله" مسؤولاً عن ملاحقة "العملاء والجواسيس"، حسب تعبير الوكالة.

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