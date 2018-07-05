النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"جنية النار" و"الحوت الأزرق" و"تحدي شارلي".. طفلك قد يكون ضحية أحدهم

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

37 رسالة أكاديمية تتنافس على جائزة الملك سلمان لتاريخ الجزيرة

تتوزع على 3 محاور.. وتهدف إلى إعداد بحوث علمية متميزة

أفاد المشرف على مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها التابع لجامعة الملك سعود، الأمين العام لجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في مجال تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها الدكتور عبدالله بن ناصر السبيعي، بأنه يجري حالياً فرز وتحكيم الرسائل العلمية المقدمة للترشح على الجائزة في دورتها الثانية وعددها 37 رسالة دكتوراه وماجستير، تَقَدم بها متسابقون من جامعات "المملكة، ودول الخليج العربية، ومختلف دول العالم".

وقال "السبيعي": سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في الأول من شهر محرم عام 1440هـ، بعد أن انتهى استلام طلبات الترشح للجائزة في شهر شعبان الماضي.

وأضاف: هذه الجائزة تأتي في إطار اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالعلم وطلابه وتحفيزهم على البحث العلمي الرصين؛ لا سيما في مجال تاريخ الجزيرة العربية التي تعد ملتقى حضارات العالم الإنساني القديم.

وأردف: منطلقات الجائزة تنبع كذلك من توجه المملكة نحو المحافظة على التراث القديم وإبراز القيمة التاريخية للجزيرة العربية التي تمثل المملكة 70% من مساحتها؛ وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 التي قدّمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وقد وجدت منذ انطلاقها صدى علمياً مميزاً في الأوساط الأكاديمية والعلمية داخل المملكة وخارجها من حيث أهميتها ومكانتها العلمية.

وتابع: الجائزة تسهم في تعزيز الطرح الفكري والتاريخي والارتقاء بالبحث العلمي للشباب في مختلف الجامعات، ووجدت المتابعة والحرص من قِبَل مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، من إتمام أهدافها وتحقيق رسالتها العلمية الرصينة.

وقال "السبيعي": الجائزة تتوزع على ثلاثة محاور، يختص المحور الأول برسائل الدكتوراه المتميزة، والثاني برسائل الماجستير المتميزة، والمحور الثالث يتعلق بالبحوث العلمية المتميزة ضمن برنامج "داعم" المحفز لطلاب الدراسات العليا على إعداد بحوث علمية متميزة خلال دراستهم العليا.

وأضاف: أهداف الجائزة تتلخص في تشجيع طلاب الدراسات العليا وتحفيزهم على الإبداع في مجال دراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، وتعزيز الاهتمام بالدراسات التاريخية عن الجزيرة العربية وحضارتها، مع إثراء الدراسات التاريخية والحضارية عن الجزيرة العربية بأعمال تتميز بالعمق والإضافة العلمية، وإذكاء روح التنافس بين الدارسين لكتابة رسائل وبحوث علمية متميزة، ودعم البحث العلمي وتشجيع وحفز الإبداع للدراسات العليا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
37 رسالة أكاديمية تتنافس على جائزة الملك سلمان لتاريخ الجزيرة
سبق

أفاد المشرف على مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها التابع لجامعة الملك سعود، الأمين العام لجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في مجال تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها الدكتور عبدالله بن ناصر السبيعي، بأنه يجري حالياً فرز وتحكيم الرسائل العلمية المقدمة للترشح على الجائزة في دورتها الثانية وعددها 37 رسالة دكتوراه وماجستير، تَقَدم بها متسابقون من جامعات "المملكة، ودول الخليج العربية، ومختلف دول العالم".

وقال "السبيعي": سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في الأول من شهر محرم عام 1440هـ، بعد أن انتهى استلام طلبات الترشح للجائزة في شهر شعبان الماضي.

وأضاف: هذه الجائزة تأتي في إطار اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالعلم وطلابه وتحفيزهم على البحث العلمي الرصين؛ لا سيما في مجال تاريخ الجزيرة العربية التي تعد ملتقى حضارات العالم الإنساني القديم.

وأردف: منطلقات الجائزة تنبع كذلك من توجه المملكة نحو المحافظة على التراث القديم وإبراز القيمة التاريخية للجزيرة العربية التي تمثل المملكة 70% من مساحتها؛ وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 التي قدّمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وقد وجدت منذ انطلاقها صدى علمياً مميزاً في الأوساط الأكاديمية والعلمية داخل المملكة وخارجها من حيث أهميتها ومكانتها العلمية.

وتابع: الجائزة تسهم في تعزيز الطرح الفكري والتاريخي والارتقاء بالبحث العلمي للشباب في مختلف الجامعات، ووجدت المتابعة والحرص من قِبَل مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، من إتمام أهدافها وتحقيق رسالتها العلمية الرصينة.

وقال "السبيعي": الجائزة تتوزع على ثلاثة محاور، يختص المحور الأول برسائل الدكتوراه المتميزة، والثاني برسائل الماجستير المتميزة، والمحور الثالث يتعلق بالبحوث العلمية المتميزة ضمن برنامج "داعم" المحفز لطلاب الدراسات العليا على إعداد بحوث علمية متميزة خلال دراستهم العليا.

وأضاف: أهداف الجائزة تتلخص في تشجيع طلاب الدراسات العليا وتحفيزهم على الإبداع في مجال دراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، وتعزيز الاهتمام بالدراسات التاريخية عن الجزيرة العربية وحضارتها، مع إثراء الدراسات التاريخية والحضارية عن الجزيرة العربية بأعمال تتميز بالعمق والإضافة العلمية، وإذكاء روح التنافس بين الدارسين لكتابة رسائل وبحوث علمية متميزة، ودعم البحث العلمي وتشجيع وحفز الإبداع للدراسات العليا.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
02:06 PM

37 رسالة أكاديمية تتنافس على جائزة الملك سلمان لتاريخ الجزيرة

تتوزع على 3 محاور.. وتهدف إلى إعداد بحوث علمية متميزة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
179

أفاد المشرف على مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها التابع لجامعة الملك سعود، الأمين العام لجائزة الملك سلمان للدراسات العليا في مجال تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها الدكتور عبدالله بن ناصر السبيعي، بأنه يجري حالياً فرز وتحكيم الرسائل العلمية المقدمة للترشح على الجائزة في دورتها الثانية وعددها 37 رسالة دكتوراه وماجستير، تَقَدم بها متسابقون من جامعات "المملكة، ودول الخليج العربية، ومختلف دول العالم".

وقال "السبيعي": سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في الأول من شهر محرم عام 1440هـ، بعد أن انتهى استلام طلبات الترشح للجائزة في شهر شعبان الماضي.

وأضاف: هذه الجائزة تأتي في إطار اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالعلم وطلابه وتحفيزهم على البحث العلمي الرصين؛ لا سيما في مجال تاريخ الجزيرة العربية التي تعد ملتقى حضارات العالم الإنساني القديم.

وأردف: منطلقات الجائزة تنبع كذلك من توجه المملكة نحو المحافظة على التراث القديم وإبراز القيمة التاريخية للجزيرة العربية التي تمثل المملكة 70% من مساحتها؛ وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 التي قدّمها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وقد وجدت منذ انطلاقها صدى علمياً مميزاً في الأوساط الأكاديمية والعلمية داخل المملكة وخارجها من حيث أهميتها ومكانتها العلمية.

وتابع: الجائزة تسهم في تعزيز الطرح الفكري والتاريخي والارتقاء بالبحث العلمي للشباب في مختلف الجامعات، ووجدت المتابعة والحرص من قِبَل مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، من إتمام أهدافها وتحقيق رسالتها العلمية الرصينة.

وقال "السبيعي": الجائزة تتوزع على ثلاثة محاور، يختص المحور الأول برسائل الدكتوراه المتميزة، والثاني برسائل الماجستير المتميزة، والمحور الثالث يتعلق بالبحوث العلمية المتميزة ضمن برنامج "داعم" المحفز لطلاب الدراسات العليا على إعداد بحوث علمية متميزة خلال دراستهم العليا.

وأضاف: أهداف الجائزة تتلخص في تشجيع طلاب الدراسات العليا وتحفيزهم على الإبداع في مجال دراسات تاريخ الجزيرة العربية وحضارتها، وتعزيز الاهتمام بالدراسات التاريخية عن الجزيرة العربية وحضارتها، مع إثراء الدراسات التاريخية والحضارية عن الجزيرة العربية بأعمال تتميز بالعمق والإضافة العلمية، وإذكاء روح التنافس بين الدارسين لكتابة رسائل وبحوث علمية متميزة، ودعم البحث العلمي وتشجيع وحفز الإبداع للدراسات العليا.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,761
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,290
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,218
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,475

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

موسم التزاوج وتجّار السعادة!

موسم التزاوج وتجّار السعادة!

عبدالغني الشيخ
إرهاب سياسي بدعم آسيوي

إرهاب سياسي بدعم آسيوي

سلطان رديف
حدد موقعك على خرائط العقول!

حدد موقعك على خرائط العقول!

مرام المشاري
"المراعي".. ضيعت اللبن!

"المراعي".. ضيعت اللبن!

يحيى فقيهي
يا هلا بالأميرة...!

يا هلا بالأميرة...!

مها عبدالله الحقباني
جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول
ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة