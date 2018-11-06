"ترامب": نريد عقوبات متدرجة على النفط الإيراني لمنع ارتفاع الأسعار

الرئيس الأمريكي: فرضنا أشد العقوبات ونسير بوتيرة أبطأ مع البترول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه يريد فرض عقوبات على النفط الإيراني تدريجيًّا. مشيرًا إلى مخاوف من صدمة في أسواق الطاقة وزيادة الأسعار العالمية.

وتفصيلاً، قال ترامب للصحفيين: فيما يتعلق بالنفط الأمر مهم جدًّا. فرضنا أشد عقوبات على الإطلاق، لكن بالنسبة للنفط نريد أن نسير بوتيرة أبطأ قليلاً؛ لأني لا أريد أن أرفع أسعار النفط في العالم".

وأضاف بحسب رويترز: "هذا لا علاقة له بإيران.. بإمكاني أن أخفض (صادرات) النفط الإيراني إلى صفر على الفور، لكن هذا سيسبب صدمة في السوق. لا أريد أن أرفع أسعار النفط".