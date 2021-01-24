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بينها "المها الوضيحي".. أمير نجران يطلق 50 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض

في محمية عروق بني معارض وعقب دراسات علمية للتأكد من ملاءمة المكان

أطلق الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، 40 من المها الوضيحي و10 ظباء أدمي في محمية عروق بني معارض.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان أن عملية إطلاق الكائنات الفطرية، يأتي ضمن البرنامج الوطني لإكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض في المحميات والمتنزهات الوطنية في جميع مناطق المملكة، تعزيزًا للمجموعات المطلقة في المحمية بهدف إثراء التنوع الأحيائي في بيئاتنا الطبيعية وتعزيز التوازن البيئي، وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء بيئة إيجابية جاذبة وتحسين مستوى جودة الحياة، بما يتماشى مع الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.

وأكد أن محمية عروق بني معارض من المناطق المهمة التي تمتلك مقومات طبيعية ثرية، مشيراً إلى أن جميع عمليات الإطلاق تتم وفقًا لدراسات علمية، للتأكد من ملاءمة المكان لتأقلم الكائنات فيها.

وأشار إلى أن المركز يمتلك مراكز متخصصة تأتي في طليعة المراكز العالمية المتخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أدق المعايير العالمية.

وبيّن أن المركز سيطلق في الموسم الحالي أكثر من 1000 كائن فطري في مختلف المحميات والمتنزهات الوطنية، بعد أن تمكن من إطلاق 785 كائنًا الموسم الماضي، مثمنًا دعم أمير منطقة نجران لأنشطة المركز، واهتمامه الدائم بالحياة الفطرية، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهام المركز لتحقيق أهدافه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بينها "المها الوضيحي".. أمير نجران يطلق 50 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض
سبق

أطلق الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، 40 من المها الوضيحي و10 ظباء أدمي في محمية عروق بني معارض.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان أن عملية إطلاق الكائنات الفطرية، يأتي ضمن البرنامج الوطني لإكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض في المحميات والمتنزهات الوطنية في جميع مناطق المملكة، تعزيزًا للمجموعات المطلقة في المحمية بهدف إثراء التنوع الأحيائي في بيئاتنا الطبيعية وتعزيز التوازن البيئي، وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء بيئة إيجابية جاذبة وتحسين مستوى جودة الحياة، بما يتماشى مع الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.

وأكد أن محمية عروق بني معارض من المناطق المهمة التي تمتلك مقومات طبيعية ثرية، مشيراً إلى أن جميع عمليات الإطلاق تتم وفقًا لدراسات علمية، للتأكد من ملاءمة المكان لتأقلم الكائنات فيها.

وأشار إلى أن المركز يمتلك مراكز متخصصة تأتي في طليعة المراكز العالمية المتخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أدق المعايير العالمية.

وبيّن أن المركز سيطلق في الموسم الحالي أكثر من 1000 كائن فطري في مختلف المحميات والمتنزهات الوطنية، بعد أن تمكن من إطلاق 785 كائنًا الموسم الماضي، مثمنًا دعم أمير منطقة نجران لأنشطة المركز، واهتمامه الدائم بالحياة الفطرية، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهام المركز لتحقيق أهدافه.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
03:36 PM

بينها "المها الوضيحي".. أمير نجران يطلق 50 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض

في محمية عروق بني معارض وعقب دراسات علمية للتأكد من ملاءمة المكان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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أطلق الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، 40 من المها الوضيحي و10 ظباء أدمي في محمية عروق بني معارض.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان أن عملية إطلاق الكائنات الفطرية، يأتي ضمن البرنامج الوطني لإكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض في المحميات والمتنزهات الوطنية في جميع مناطق المملكة، تعزيزًا للمجموعات المطلقة في المحمية بهدف إثراء التنوع الأحيائي في بيئاتنا الطبيعية وتعزيز التوازن البيئي، وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء بيئة إيجابية جاذبة وتحسين مستوى جودة الحياة، بما يتماشى مع الجهود العالمية للحفاظ على البيئة.

وأكد أن محمية عروق بني معارض من المناطق المهمة التي تمتلك مقومات طبيعية ثرية، مشيراً إلى أن جميع عمليات الإطلاق تتم وفقًا لدراسات علمية، للتأكد من ملاءمة المكان لتأقلم الكائنات فيها.

وأشار إلى أن المركز يمتلك مراكز متخصصة تأتي في طليعة المراكز العالمية المتخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أدق المعايير العالمية.

وبيّن أن المركز سيطلق في الموسم الحالي أكثر من 1000 كائن فطري في مختلف المحميات والمتنزهات الوطنية، بعد أن تمكن من إطلاق 785 كائنًا الموسم الماضي، مثمنًا دعم أمير منطقة نجران لأنشطة المركز، واهتمامه الدائم بالحياة الفطرية، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهام المركز لتحقيق أهدافه.

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