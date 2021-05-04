النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. نجاح إجراء الاختبارات النهائية بكلية التطبيقات ببيش

وسط إجراءات احترازية مشددة ومنظمة نوه بها عدد من الطلاب

انتهت الاختبارات النهائية في كلية التطبيقات الصناعية (CAIT) في بيش وسط إجراءات احترازية مشددة ومنظمة وأشاد بها عدد من الطلاب.

وتعد كلية التطبيقات الصناعية التطبيقية (CAIT) إحدى كليات جامعة جازان (JU)، ولديها رؤية مميزة ورسالة متميزة، والتي تتوافق مع رسالة ورؤية جامعة جازان وهي إقامة شراكات مع الشركات الصناعية التي تقع في مدينة جاران للصناعات الأساسية والتحويلية ذات الاهتمامات الصناعية المشتركة.

ورصد مقطع فيديو نجاح إجراء الاختبارات النهائية في الكلية ورصد من خلالها آراء الطلاب هناك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. نجاح إجراء الاختبارات النهائية بكلية التطبيقات ببيش
سبق

انتهت الاختبارات النهائية في كلية التطبيقات الصناعية (CAIT) في بيش وسط إجراءات احترازية مشددة ومنظمة وأشاد بها عدد من الطلاب.

وتعد كلية التطبيقات الصناعية التطبيقية (CAIT) إحدى كليات جامعة جازان (JU)، ولديها رؤية مميزة ورسالة متميزة، والتي تتوافق مع رسالة ورؤية جامعة جازان وهي إقامة شراكات مع الشركات الصناعية التي تقع في مدينة جاران للصناعات الأساسية والتحويلية ذات الاهتمامات الصناعية المشتركة.

ورصد مقطع فيديو نجاح إجراء الاختبارات النهائية في الكلية ورصد من خلالها آراء الطلاب هناك.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
04:21 PM

بالفيديو.. نجاح إجراء الاختبارات النهائية بكلية التطبيقات ببيش

وسط إجراءات احترازية مشددة ومنظمة نوه بها عدد من الطلاب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
989

انتهت الاختبارات النهائية في كلية التطبيقات الصناعية (CAIT) في بيش وسط إجراءات احترازية مشددة ومنظمة وأشاد بها عدد من الطلاب.

وتعد كلية التطبيقات الصناعية التطبيقية (CAIT) إحدى كليات جامعة جازان (JU)، ولديها رؤية مميزة ورسالة متميزة، والتي تتوافق مع رسالة ورؤية جامعة جازان وهي إقامة شراكات مع الشركات الصناعية التي تقع في مدينة جاران للصناعات الأساسية والتحويلية ذات الاهتمامات الصناعية المشتركة.

ورصد مقطع فيديو نجاح إجراء الاختبارات النهائية في الكلية ورصد من خلالها آراء الطلاب هناك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,568
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,372
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,847

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة