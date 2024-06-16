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نشرًا وإعجابًا ومتابعة.. هنا ضوابط إدارة حسابات "مدارس مكة" في "تويتر"

دعوة إلى تصحيح التغريدات وحذف المخالف وفق "دليل حوكمة وتنظيم الاستخدام"

حددت إدارة الإعلام والاتصال بتعليم مكة المكرمة، توجيهات مهمة من دليل حوكمة وتنظيم واستخدام منصات "تويتر"، بشأن حسابات المدارس التابعة لها.

ووجهت حسابات المدارس بمتابعة الحسابات التالية فقط ويلغى ما سواها وهي:

1. خادم الحرمين الشريفين

@KingSalman

2. وزير التعليم

@Minister_moe_sa

3. نائب الوزير

@MinisterVice

4. مساعد الوزير

@AssistantMinis

5. التعليم العام

@moe_gov_sa

6. المتحدث الرسمي

@spokesp_moe

7. إدارة تعليم مكة

MOE_MHC@

8. مكتب التعليم

9. نادي الحي المرتبط بالمدرسة إن وجد.

وحول إعادة التغريدة، تكون للحسابات التسعة المذكورة سابقًا، بالإضافة إلى أي ممارسة مميزة للمدارس الحكومية التابعة للمكتب فقط.

كما حددت الإعجاب "التفضيل" للحسابات التالية فقط:

1. خادم الحرمين الشريفين

2. وزير التعليم

3. التعليم العام

4. المتحدث الرسمي

ويمكن نشر أخبار المدرسة والتغطيات الرسمية للأنشطة والفعاليات داخل المدرسة.

ودعت إدارة الإعلام والاتصال إلى مراجعة حساب المدرسة على "تويتر" وتصحيح التغريدات وحذف المخالف وذلك وفق ما ورد في الدليل.

تعليم مكة المكرمة إدارة الإعلام والاتصال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نشرًا وإعجابًا ومتابعة.. هنا ضوابط إدارة حسابات "مدارس مكة" في "تويتر"
سبق

حددت إدارة الإعلام والاتصال بتعليم مكة المكرمة، توجيهات مهمة من دليل حوكمة وتنظيم واستخدام منصات "تويتر"، بشأن حسابات المدارس التابعة لها.

ووجهت حسابات المدارس بمتابعة الحسابات التالية فقط ويلغى ما سواها وهي:

1. خادم الحرمين الشريفين

@KingSalman

2. وزير التعليم

@Minister_moe_sa

3. نائب الوزير

@MinisterVice

4. مساعد الوزير

@AssistantMinis

5. التعليم العام

@moe_gov_sa

6. المتحدث الرسمي

@spokesp_moe

7. إدارة تعليم مكة

MOE_MHC@

8. مكتب التعليم

9. نادي الحي المرتبط بالمدرسة إن وجد.

وحول إعادة التغريدة، تكون للحسابات التسعة المذكورة سابقًا، بالإضافة إلى أي ممارسة مميزة للمدارس الحكومية التابعة للمكتب فقط.

كما حددت الإعجاب "التفضيل" للحسابات التالية فقط:

1. خادم الحرمين الشريفين

2. وزير التعليم

3. التعليم العام

4. المتحدث الرسمي

ويمكن نشر أخبار المدرسة والتغطيات الرسمية للأنشطة والفعاليات داخل المدرسة.

ودعت إدارة الإعلام والاتصال إلى مراجعة حساب المدرسة على "تويتر" وتصحيح التغريدات وحذف المخالف وذلك وفق ما ورد في الدليل.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
11:31 AM

نشرًا وإعجابًا ومتابعة.. هنا ضوابط إدارة حسابات "مدارس مكة" في "تويتر"

دعوة إلى تصحيح التغريدات وحذف المخالف وفق "دليل حوكمة وتنظيم الاستخدام"

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
444

حددت إدارة الإعلام والاتصال بتعليم مكة المكرمة، توجيهات مهمة من دليل حوكمة وتنظيم واستخدام منصات "تويتر"، بشأن حسابات المدارس التابعة لها.

ووجهت حسابات المدارس بمتابعة الحسابات التالية فقط ويلغى ما سواها وهي:

1. خادم الحرمين الشريفين

@KingSalman

2. وزير التعليم

@Minister_moe_sa

3. نائب الوزير

@MinisterVice

4. مساعد الوزير

@AssistantMinis

5. التعليم العام

@moe_gov_sa

6. المتحدث الرسمي

@spokesp_moe

7. إدارة تعليم مكة

MOE_MHC@

8. مكتب التعليم

9. نادي الحي المرتبط بالمدرسة إن وجد.

وحول إعادة التغريدة، تكون للحسابات التسعة المذكورة سابقًا، بالإضافة إلى أي ممارسة مميزة للمدارس الحكومية التابعة للمكتب فقط.

كما حددت الإعجاب "التفضيل" للحسابات التالية فقط:

1. خادم الحرمين الشريفين

2. وزير التعليم

3. التعليم العام

4. المتحدث الرسمي

ويمكن نشر أخبار المدرسة والتغطيات الرسمية للأنشطة والفعاليات داخل المدرسة.

ودعت إدارة الإعلام والاتصال إلى مراجعة حساب المدرسة على "تويتر" وتصحيح التغريدات وحذف المخالف وذلك وفق ما ورد في الدليل.

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