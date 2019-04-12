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"الداخلية" تبادر بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة

657 حالة جديدة.. وفيات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 9.594

بينهم 42 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 30 و98 عاماً

ارتفع عدد حالات الوفاة في المستشفيات الإنجليزية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الأحد) إلى 9594 بعد تسجيل 657 حالة وفاة جديدة.

وبين مسؤولون أن من بين هذه الوفيات الجديدة 42 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 30 و98 لم يعانوا من مشكلات صحية معروفة أخرى، وفقاً لـ"رويترز".

ومن المتوقع نشر الإحصاءات الخاصة بالمملكة المتحدة ككل في وقت لاحق اليوم.

فيروس كورونا الجديد

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657 حالة جديدة.. وفيات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 9.594
سبق

ارتفع عدد حالات الوفاة في المستشفيات الإنجليزية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الأحد) إلى 9594 بعد تسجيل 657 حالة وفاة جديدة.

وبين مسؤولون أن من بين هذه الوفيات الجديدة 42 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 30 و98 لم يعانوا من مشكلات صحية معروفة أخرى، وفقاً لـ"رويترز".

ومن المتوقع نشر الإحصاءات الخاصة بالمملكة المتحدة ككل في وقت لاحق اليوم.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
05:45 PM

657 حالة جديدة.. وفيات "كورونا" في بريطانيا ترتفع إلى 9.594

بينهم 42 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 30 و98 عاماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد حالات الوفاة في المستشفيات الإنجليزية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الأحد) إلى 9594 بعد تسجيل 657 حالة وفاة جديدة.

وبين مسؤولون أن من بين هذه الوفيات الجديدة 42 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 30 و98 لم يعانوا من مشكلات صحية معروفة أخرى، وفقاً لـ"رويترز".

ومن المتوقع نشر الإحصاءات الخاصة بالمملكة المتحدة ككل في وقت لاحق اليوم.

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