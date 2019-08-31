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"الغرفة التجارية" تبحث التعاون مع "الترفيه" في موسم الرياض

عبر لقاء جرى فيه مناقشة برامج وأنشطة مهرجان الرياض للتسوق

عقدت لجنة مهرجان الرياض للتسوق والترفيه برئاسة ماجد الحكير عضو مجلس إدارة غرفة الرياض؛ لقاء مع الهيئة العامة للترفيه ممثلة في المستشار فيصل بافرط، ومدير عام موسم الرياض عبدالكريم العقيل، وشركة صلة.

وخلال اللقاء تمت مناقشة برامج وأنشطة مهرجان الرياض للتسوق والترفيه؛ حيث تتضمن العديد من العروض والفعاليات والجوائز والهدايا والمشاهير، والتي ستقام في المراكز التجارية والفنادق والمطاعم ضمن موسم الرياض 2019م، والتي تهدف إلى تعزيز تجارب مكوناته (التسوق والترفية)؛ حيث سيقوم من خلالها قطاع التجزئة والماركات العالمية في تقديم ما لديها من عروض في التخفيضات تلبي رغبات مختلف شرائح المجتمع التي تحقق الفائدة للزوار والمتسوقين.

وأصبح التسوق رحلة ترفيهية ممتعة للأفراد والعوائل لا تقصر على كونها رحلة شرائية فقط، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يهدف لتحقيق رؤية 2030 التنموية وتعزيز إسهام المملكة في مجالات الفنون والثقافة والرياضة والترفيه، كما أنه سيسهم بشكل فاعل في تحسين نمط الحياة في المجتمع وتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج الرؤية الطموحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغرفة التجارية" تبحث التعاون مع "الترفيه" في موسم الرياض
سبق

عقدت لجنة مهرجان الرياض للتسوق والترفيه برئاسة ماجد الحكير عضو مجلس إدارة غرفة الرياض؛ لقاء مع الهيئة العامة للترفيه ممثلة في المستشار فيصل بافرط، ومدير عام موسم الرياض عبدالكريم العقيل، وشركة صلة.

وخلال اللقاء تمت مناقشة برامج وأنشطة مهرجان الرياض للتسوق والترفيه؛ حيث تتضمن العديد من العروض والفعاليات والجوائز والهدايا والمشاهير، والتي ستقام في المراكز التجارية والفنادق والمطاعم ضمن موسم الرياض 2019م، والتي تهدف إلى تعزيز تجارب مكوناته (التسوق والترفية)؛ حيث سيقوم من خلالها قطاع التجزئة والماركات العالمية في تقديم ما لديها من عروض في التخفيضات تلبي رغبات مختلف شرائح المجتمع التي تحقق الفائدة للزوار والمتسوقين.

وأصبح التسوق رحلة ترفيهية ممتعة للأفراد والعوائل لا تقصر على كونها رحلة شرائية فقط، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يهدف لتحقيق رؤية 2030 التنموية وتعزيز إسهام المملكة في مجالات الفنون والثقافة والرياضة والترفيه، كما أنه سيسهم بشكل فاعل في تحسين نمط الحياة في المجتمع وتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج الرؤية الطموحة.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
11:21 AM

"الغرفة التجارية" تبحث التعاون مع "الترفيه" في موسم الرياض

عبر لقاء جرى فيه مناقشة برامج وأنشطة مهرجان الرياض للتسوق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت لجنة مهرجان الرياض للتسوق والترفيه برئاسة ماجد الحكير عضو مجلس إدارة غرفة الرياض؛ لقاء مع الهيئة العامة للترفيه ممثلة في المستشار فيصل بافرط، ومدير عام موسم الرياض عبدالكريم العقيل، وشركة صلة.

وخلال اللقاء تمت مناقشة برامج وأنشطة مهرجان الرياض للتسوق والترفيه؛ حيث تتضمن العديد من العروض والفعاليات والجوائز والهدايا والمشاهير، والتي ستقام في المراكز التجارية والفنادق والمطاعم ضمن موسم الرياض 2019م، والتي تهدف إلى تعزيز تجارب مكوناته (التسوق والترفية)؛ حيث سيقوم من خلالها قطاع التجزئة والماركات العالمية في تقديم ما لديها من عروض في التخفيضات تلبي رغبات مختلف شرائح المجتمع التي تحقق الفائدة للزوار والمتسوقين.

وأصبح التسوق رحلة ترفيهية ممتعة للأفراد والعوائل لا تقصر على كونها رحلة شرائية فقط، ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يهدف لتحقيق رؤية 2030 التنموية وتعزيز إسهام المملكة في مجالات الفنون والثقافة والرياضة والترفيه، كما أنه سيسهم بشكل فاعل في تحسين نمط الحياة في المجتمع وتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج الرؤية الطموحة.

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