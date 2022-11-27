"النصر" يداوي جراحه بثنائية "تاليسكا" بمرمى "الأهلي"

ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس ولي العهد

نجح النصر في العودة لسكة الانتصارات التي غاب عنها في الجولات الأربع الماضية؛ وذلك بعد أن نجح في حسم الكلاسيكو أمام الأهلي لمصلحته بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 17 نقطة؛ احتل بها المركز السابع، في حين توقف رصيد الأهلي عند النقطة 15 بالمركز التاسع.



ساهمت البداية السريعة بفرض سيناريو للقاء، تمثل بأفضلية الأهلي وضغط، مقابل اعتماد النصر على الهجمات المرتدة التي كانت تشكل خطورة في بعض الأحيان، في الوقت الذي لم ينجح فيه الفريقان في هز الشباك في الشوط الأول.



شكَّل الأهلي خطورة على مرمى النصر منذ اللحظات الأولى، وكاد اللاعب محمد المجحد أن يهز شباك الضيوف من ضربة رأسية في الدقيقة الثالثة حينما أرسل أليوسي كرة طولية، أخطأ المدافع محمد آل فتيل في التعامل معها؛ ليخطفها من أمامه، ويسددها، لكن الحارس أمين بخاري أنقذها ببراعة إلى خارج المرمى.



وحصل فريق النصر على أولى فرصه الخطرة في اللقاء بعد تمريرة بينية من سلطان الغنام، وصلت إلى المهاجم تاليسكا الذي صوبها برأسه من الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، لكن الكرة ذهبت قريبة من أمام الحارس (34).



وقبل غروب شمس الشوط بـ3 دقائق حاول اللاعب علي الأسمري أن يباغت الحارس بتصويبة مخادعة، حبست الأنفاس؛ إذ كاد يحرز منها هدف التقدم لفريقه الأهلي، غير أن العارضة تعاطفت مع الحارس أمين بخاري، وعلى وقعها انتهى الشوط.



مع انطلاق الشوط الثاني واصل الأهلي الضغط على مرمى النصر بحثًا عن افتتاح التسجيل، ولاحت له فرصة تحقيق ذلك عن طريق الحسن نداي، لكن يقظة أمين بخاري حرمته من ذلك، وعادت الكرة مجددا إلى قدم عمر السومة الذي سددها داخل الشباك، لكن الهدف ألغته راية الحكم البرتغالي بقوة القانون لوجوده في حالة تسلل.



ولكن النجم البرازيلي تاليسكا أشعل الملعب بتسجيل هدف التقدم للنصر في الدقيقة الـ53 بعدما تابع تمريرة سلطان الغنام العرضية من الجهة اليمنى؛ ليضع الكرة برأسه دون أي مضايقة من الدفاع في الشباك معلنًا الهدف الأول.



بعد هذا الهدف تواصلت محاولات النصر لتحقيق نتيجة مريحة، وكان قريبًا من ذلك في أكثر من مناسبة، أبرزها مقصية تاليسكا الخلفية التي لو سُجلت لكان الهدف واحدًا من أجمل أهداف دوري المحترفين، لكن الكرة علت قليلاً عارضة محمد الربيعي (62)، ثم ضاعت فرصة تعزيز التقدم على أيمن يحيى الذي تابع عرضية منصور الشمري برأسه، لكن تألق محمد الربيعي حرمه من تسجيل الهدف الثاني (70).



وأسفرت محاولات النصر عن تعزيز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة الـ76 بعدما تلقى تاليسكا تمريرة سحرية من فنست أبوبكر؛ لينفرد ويجد نفسه أمام المرمى، ويسدد كرة أرضية استقرت في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الأهلي.



ونجح الأهلي في تقليص النتيجة عند الدقيقة الـ84 عن طريق الظهير الأيسر أليوسكي الذي وصلته تمريرة من محمد الخبراني، لم يتأخر في تسدديها بطريقة ذكية، خادعت الحارس أمين بخاري، وعانقت الشباك، لكن هذا الهدف لم يغير من نتيجة المباراة؛ ليتلقى الأهلي الهزيمة الثانية تواليًا.