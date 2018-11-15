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"مكافحة تبغ بيشة" ترصد ملاحظات في غرفة تدخين المطار وتمهل أسبوعين لتلافيها

لم تطابق الشروط محددة باللائحة التنفيذية.. وأطلعت الموظفين على نظام المخالفات

قامت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ببيشة، ضمن أنشطتها للتعريف بآلية عمل اللجنة ونظام المخالفات، بزيارة لمطار بيشة، تم خلالها عقد اجتماع مع مدير المطار، وإيضاح المخالفات التي رصدتها اللجنة على غرفة المدخنين، وعدم مطابقتها للاشتراطات المحددة باللائحة التنفيذية.
وأمهلت اللجنة إدارة المطار أسبوعين لتلافي الملاحظات المدونة على غرفة المدخنين، كما تم الالتقاء بالموظفين وإطلاعهم على آلية عمل اللجنة ونظام مخالفات التدخين داخل المنشآت.
وقامت اللجنة بزيارة لمكتب شركة الاتصالات السعودية (STC) ومكتب الخطوط السعودية في بيشة التقت خلالها بمدير مكتب الخطوط السعودية وموظفي المكتب، كما التقت بمدير فرع شركة الاتصالات والموظفين وتم إطلاعهم خلال الزيارة على آلية عمل اللجنة ونظام مخالفات التدخين داخل المنشآت.
وضمن أنشطتها الميدانية لمراقبة منافذ بيع التبغ بمحافظة بيشة قامت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ببيشة بجولة ميدانية على عدد من منافذ البيع رصدت خلالها مخالفة بيع تبغ بسعر مخفض أصدرت تجاهها غرامة مالية بلغت 5000 ريال، كما دونت تعهدين على محلين آخرين.

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"مكافحة تبغ بيشة" ترصد ملاحظات في غرفة تدخين المطار وتمهل أسبوعين لتلافيها
سبق

قامت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ببيشة، ضمن أنشطتها للتعريف بآلية عمل اللجنة ونظام المخالفات، بزيارة لمطار بيشة، تم خلالها عقد اجتماع مع مدير المطار، وإيضاح المخالفات التي رصدتها اللجنة على غرفة المدخنين، وعدم مطابقتها للاشتراطات المحددة باللائحة التنفيذية.
وأمهلت اللجنة إدارة المطار أسبوعين لتلافي الملاحظات المدونة على غرفة المدخنين، كما تم الالتقاء بالموظفين وإطلاعهم على آلية عمل اللجنة ونظام مخالفات التدخين داخل المنشآت.
وقامت اللجنة بزيارة لمكتب شركة الاتصالات السعودية (STC) ومكتب الخطوط السعودية في بيشة التقت خلالها بمدير مكتب الخطوط السعودية وموظفي المكتب، كما التقت بمدير فرع شركة الاتصالات والموظفين وتم إطلاعهم خلال الزيارة على آلية عمل اللجنة ونظام مخالفات التدخين داخل المنشآت.
وضمن أنشطتها الميدانية لمراقبة منافذ بيع التبغ بمحافظة بيشة قامت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ببيشة بجولة ميدانية على عدد من منافذ البيع رصدت خلالها مخالفة بيع تبغ بسعر مخفض أصدرت تجاهها غرامة مالية بلغت 5000 ريال، كما دونت تعهدين على محلين آخرين.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
10:59 AM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
11:12 AM

"مكافحة تبغ بيشة" ترصد ملاحظات في غرفة تدخين المطار وتمهل أسبوعين لتلافيها

لم تطابق الشروط محددة باللائحة التنفيذية.. وأطلعت الموظفين على نظام المخالفات

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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قامت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ببيشة، ضمن أنشطتها للتعريف بآلية عمل اللجنة ونظام المخالفات، بزيارة لمطار بيشة، تم خلالها عقد اجتماع مع مدير المطار، وإيضاح المخالفات التي رصدتها اللجنة على غرفة المدخنين، وعدم مطابقتها للاشتراطات المحددة باللائحة التنفيذية.
وأمهلت اللجنة إدارة المطار أسبوعين لتلافي الملاحظات المدونة على غرفة المدخنين، كما تم الالتقاء بالموظفين وإطلاعهم على آلية عمل اللجنة ونظام مخالفات التدخين داخل المنشآت.
وقامت اللجنة بزيارة لمكتب شركة الاتصالات السعودية (STC) ومكتب الخطوط السعودية في بيشة التقت خلالها بمدير مكتب الخطوط السعودية وموظفي المكتب، كما التقت بمدير فرع شركة الاتصالات والموظفين وتم إطلاعهم خلال الزيارة على آلية عمل اللجنة ونظام مخالفات التدخين داخل المنشآت.
وضمن أنشطتها الميدانية لمراقبة منافذ بيع التبغ بمحافظة بيشة قامت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ببيشة بجولة ميدانية على عدد من منافذ البيع رصدت خلالها مخالفة بيع تبغ بسعر مخفض أصدرت تجاهها غرامة مالية بلغت 5000 ريال، كما دونت تعهدين على محلين آخرين.

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