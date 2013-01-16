"الشرعية" تحرر عدة مواقع استراتيجية من الحوثيين جنوب مأرب

سقوط العشرات من المليشيا قتلى وجرحى

واصل الجيش الوطني اليمني، وألوية العمالقة، والمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، تحقيق الانتصارات العسكرية، في مختلف جبهات القتال في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب.

وأوضح أركان حرب جبهة الجوبة العميد الركن عبده الذيباني، أن قوات الجيش والمقاومة واصلت تقدمها الميداني جنوبي محافظة مأرب وحررت مواقع عسكرية استراتيجية، ومناطق جبلية قريبة من جبال ملعاء الاستراتيجية، أهمها جبل الفليحة، وسط انهيارات واسعة، وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية.

وأضاف "الذيباني" أن معركة اليوم تزامنت مع ضربات جوية مركزة من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي استهدفت تجمعات وتعزيزات وآليات المليشيا الإيرانية.

وبيّن أن القوات بعد تحريرها لجبل الفليحة، ضّيقت الخناق على المليشيا الحوثية في معسكر أم ريش التدريبي، وطهرت مواقع عسكرية استراتيجية تمهيداً لاستعادته.

وأفاد أركان حرب جبهة الجوبة بأن الجيش الوطني دحر المليشيا الحوثية الإيرانية من عدة مواقع في مختلف المحاور في مديرية حريب، عقب معارك عنيفة ضد المليشيا، التي فرّت عناصرها الإرهابية في الجبال بعد وقوع العشرات منها قتلى وجرحى.