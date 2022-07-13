"فهد بن سلطان" يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت تبوك

اطلع على التقرير السنوي للشركة لعام 2019م

استقبل أمير منطقة تبوك، الرئيس الفخري لمجلس إدارة شركة أسمنت تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي للشركة المهندس علي بن محمد القحطاني .

واطلع أمير منطقة تبوك خلال اللقاء على التقرير السنوي للشركة لعام 2019م والذي تضمن إنجازات وسير العمل في الشركة خلال الفترة الماضية، وكذلك تطوير أنشطتها ومشروعاتها الحالية.

وثمن أمير منطقة تبوك مجهودات الشركة خلال الأعوام الماضية، مؤكداً على أهمية استمرار الشركة في سعودة وظائفها بما يتيح فرص عمل جديدة للمواطنين في جميع إدارات الشركة الفنية والإدارية، منوهاً بما تلقاه الشركات الوطنية بمستوياتها كافة وبجميع مراحلها من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله.

من جهته أعرب المهندس "القحطاني" عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على دعمه المتواصل لأعمال وانشطة الشركة.