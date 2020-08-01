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"الصحة" تعلن تسجيل 1890 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1573 إصابة

الكويت: 6 حالات وفاة و491 إصابة جديدة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 6 حالات وفاة إثر اصابتها بكورونا ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 453 حالة، فيما سجلت 491 إصابة جديدة بمرض كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 67448 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، موضحاً أن حالات الإصابة ال491 تضمنت 358 حالة لمواطنين كويتيين و133 حالة لغير الكويتيين.
وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 134 حالة؛ ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8470 حالة.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 593 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 58525 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الكويت: 6 حالات وفاة و491 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 6 حالات وفاة إثر اصابتها بكورونا ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 453 حالة، فيما سجلت 491 إصابة جديدة بمرض كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 67448 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، موضحاً أن حالات الإصابة ال491 تضمنت 358 حالة لمواطنين كويتيين و133 حالة لغير الكويتيين.
وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 134 حالة؛ ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8470 حالة.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 593 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 58525 حالة.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
04:38 PM

الكويت: 6 حالات وفاة و491 إصابة جديدة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 6 حالات وفاة إثر اصابتها بكورونا ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 453 حالة، فيما سجلت 491 إصابة جديدة بمرض كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 67448 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها، موضحاً أن حالات الإصابة ال491 تضمنت 358 حالة لمواطنين كويتيين و133 حالة لغير الكويتيين.
وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 134 حالة؛ ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8470 حالة.
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 593 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 58525 حالة.

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