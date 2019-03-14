"مدني جازان": تقلبات جوية وأتربة مثارة وتدنٍّ بالرؤية .. الحذر واجب

مصحوبة برياح سطحية .. و"الغامدي": إجراءات احترازية واستعدادات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، جميع المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي؛ أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى تأثر معظم أجزاء المنطقة بأتربة مثارة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وارتفاعٍ لأمواج البحر للمواقع الساحلية بالمنطقة ومحافظة جزر فرسان مع تدني مدى الرؤية.

ودعا العقيد الغامدي؛ الجميع، إلى أخذ الحيطة وتوخي الحذر عند القيادة في وسط الأجواء الغابرة، وخاصة في أثناء تدني مدى الرؤية، مهيباً بالجميع، متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرُّض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه على الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي في مثل هذه الحالات.

وأكّد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة ورفع جاهزيتها من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أيّ أخطار بناءً لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، متمنياً السلامة للجميع.