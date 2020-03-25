النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السعوديون و"منع التجوّل" .. مشهد رائع للالتزام والوعي لن تشوّهه "حالات فردية"

الجهات المعنية وقفت بالمرصاد لكل مَن حاولوا اختراق الأنظمة وتعاملت بالحزم اللازم

ضرب مواطنو المملكة والمقيمون على أرضها، مثالاً يُحتذى به في الاستجابة للقرارات الصادرة عن الحكومة السعودية والخاصة بمنع التجوّل، حتى على الرغم من وجود بعض المحاولات الفردية المخالفة التي تعاملت معها الجهات المعنية بكل حزم، ولم تغيّر من السلوك تجاه الوطن والقيادة.

وانتشر عديدٌ من الصور والمقاطع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق مراسلي الصحف، وهم ضمن الفئات المشمولة في السماح، التي تشير إلى خلو الشوارع في فترة المنع منذ الدقائق الأولى من تطبيق القرار، وهذا يعطي دلالة قوية على حرص الشعب السعودي على اتباع التعليمات كافة التي تصدرها القيادة والتي يدرك تماماً أنها تصب في مصلحته وأمنه الصحي.

وهناك مَن حاولوا اختراق الأنظمة ولكن تمّت مواجهتهم بكل حزم وقوة حيث تُوجد الجهات الأمنية المعنية بمتابعة تنفيذ القرار الملكي الكريم في كل المواقع؛ حرصاً على سلامة المواطنين من جائحة كورونا، وتم إلقاء القبض على كل مَن تم رصده، وطبق عليه النظام الصادر في مخالفة القرار.

ويعد إجراء منع التجوّل من الإجراءات المتعارف عليها عالمياً في أوقات الأزمات لتحقيق مصالح كبرى للمجتمع، ومن تلك المصالح حماية الأفراد من انتقال عدوى الأمراض والأوبئة، واتخذت هذا الإجراء دول عدة وذلك بهدف الحد من انتشار المرض وحماية أرواح الأفراد من هذا الوباء الخطير.

وتعد السلامة الصحية للمواطنين وحماية البلاد من الأوبئة والأمراض المعدية من المقومات الأساسية للدول ومن أهم واجباتها، لذلك حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على العناية بالصحة العامة للمواطنين والمقيمين والحرص على تقديم الرعاية الصحية المتكاملة.

تبوك حظر التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السعوديون و"منع التجوّل" .. مشهد رائع للالتزام والوعي لن تشوّهه "حالات فردية"
سبق

ضرب مواطنو المملكة والمقيمون على أرضها، مثالاً يُحتذى به في الاستجابة للقرارات الصادرة عن الحكومة السعودية والخاصة بمنع التجوّل، حتى على الرغم من وجود بعض المحاولات الفردية المخالفة التي تعاملت معها الجهات المعنية بكل حزم، ولم تغيّر من السلوك تجاه الوطن والقيادة.

وانتشر عديدٌ من الصور والمقاطع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق مراسلي الصحف، وهم ضمن الفئات المشمولة في السماح، التي تشير إلى خلو الشوارع في فترة المنع منذ الدقائق الأولى من تطبيق القرار، وهذا يعطي دلالة قوية على حرص الشعب السعودي على اتباع التعليمات كافة التي تصدرها القيادة والتي يدرك تماماً أنها تصب في مصلحته وأمنه الصحي.

وهناك مَن حاولوا اختراق الأنظمة ولكن تمّت مواجهتهم بكل حزم وقوة حيث تُوجد الجهات الأمنية المعنية بمتابعة تنفيذ القرار الملكي الكريم في كل المواقع؛ حرصاً على سلامة المواطنين من جائحة كورونا، وتم إلقاء القبض على كل مَن تم رصده، وطبق عليه النظام الصادر في مخالفة القرار.

ويعد إجراء منع التجوّل من الإجراءات المتعارف عليها عالمياً في أوقات الأزمات لتحقيق مصالح كبرى للمجتمع، ومن تلك المصالح حماية الأفراد من انتقال عدوى الأمراض والأوبئة، واتخذت هذا الإجراء دول عدة وذلك بهدف الحد من انتشار المرض وحماية أرواح الأفراد من هذا الوباء الخطير.

وتعد السلامة الصحية للمواطنين وحماية البلاد من الأوبئة والأمراض المعدية من المقومات الأساسية للدول ومن أهم واجباتها، لذلك حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على العناية بالصحة العامة للمواطنين والمقيمين والحرص على تقديم الرعاية الصحية المتكاملة.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
01:00 PM

السعوديون و"منع التجوّل" .. مشهد رائع للالتزام والوعي لن تشوّهه "حالات فردية"

الجهات المعنية وقفت بالمرصاد لكل مَن حاولوا اختراق الأنظمة وتعاملت بالحزم اللازم

A A A
بدر الجبل - تبوك
5
5,627

ضرب مواطنو المملكة والمقيمون على أرضها، مثالاً يُحتذى به في الاستجابة للقرارات الصادرة عن الحكومة السعودية والخاصة بمنع التجوّل، حتى على الرغم من وجود بعض المحاولات الفردية المخالفة التي تعاملت معها الجهات المعنية بكل حزم، ولم تغيّر من السلوك تجاه الوطن والقيادة.

وانتشر عديدٌ من الصور والمقاطع عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق مراسلي الصحف، وهم ضمن الفئات المشمولة في السماح، التي تشير إلى خلو الشوارع في فترة المنع منذ الدقائق الأولى من تطبيق القرار، وهذا يعطي دلالة قوية على حرص الشعب السعودي على اتباع التعليمات كافة التي تصدرها القيادة والتي يدرك تماماً أنها تصب في مصلحته وأمنه الصحي.

وهناك مَن حاولوا اختراق الأنظمة ولكن تمّت مواجهتهم بكل حزم وقوة حيث تُوجد الجهات الأمنية المعنية بمتابعة تنفيذ القرار الملكي الكريم في كل المواقع؛ حرصاً على سلامة المواطنين من جائحة كورونا، وتم إلقاء القبض على كل مَن تم رصده، وطبق عليه النظام الصادر في مخالفة القرار.

ويعد إجراء منع التجوّل من الإجراءات المتعارف عليها عالمياً في أوقات الأزمات لتحقيق مصالح كبرى للمجتمع، ومن تلك المصالح حماية الأفراد من انتقال عدوى الأمراض والأوبئة، واتخذت هذا الإجراء دول عدة وذلك بهدف الحد من انتشار المرض وحماية أرواح الأفراد من هذا الوباء الخطير.

وتعد السلامة الصحية للمواطنين وحماية البلاد من الأوبئة والأمراض المعدية من المقومات الأساسية للدول ومن أهم واجباتها، لذلك حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على العناية بالصحة العامة للمواطنين والمقيمين والحرص على تقديم الرعاية الصحية المتكاملة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,599
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,286
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,088
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,620

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة