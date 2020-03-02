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محافظ الجموم يفتتح معرض الدفاع المدني ببلدية عسفان

اشتمل على مشاهد توعوية وتم تكريم الجهات المشاركة

افتتح محافظ الجموم فهد القثامي مساء أمس الأحد معرض الدفاع المدني لليوم العالمي للدفاع المدني والحفل الخطابي المصاحب له، والذي نفذته إدارة الدفاع المدني بالجموم، بالتعاون مع بلدية عسفان، وبمشاركة الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة، وذلك بالمركز الحضري ببلدية عسفان.

اشتمل الحفل على مشاهد توعوية وفي الختام تم تكريم الجهات المشاركة.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، ويستقبل الزوار في الفترتين الصباحية والمسائية، وتنطلق المحاضرات التوعوية من يوم غد إن شاء الله في الجهات التعليمية بالمحافظة.

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محافظ الجموم يفتتح معرض الدفاع المدني ببلدية عسفان
سبق

افتتح محافظ الجموم فهد القثامي مساء أمس الأحد معرض الدفاع المدني لليوم العالمي للدفاع المدني والحفل الخطابي المصاحب له، والذي نفذته إدارة الدفاع المدني بالجموم، بالتعاون مع بلدية عسفان، وبمشاركة الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة، وذلك بالمركز الحضري ببلدية عسفان.

اشتمل الحفل على مشاهد توعوية وفي الختام تم تكريم الجهات المشاركة.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، ويستقبل الزوار في الفترتين الصباحية والمسائية، وتنطلق المحاضرات التوعوية من يوم غد إن شاء الله في الجهات التعليمية بالمحافظة.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
01:06 AM

محافظ الجموم يفتتح معرض الدفاع المدني ببلدية عسفان

اشتمل على مشاهد توعوية وتم تكريم الجهات المشاركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح محافظ الجموم فهد القثامي مساء أمس الأحد معرض الدفاع المدني لليوم العالمي للدفاع المدني والحفل الخطابي المصاحب له، والذي نفذته إدارة الدفاع المدني بالجموم، بالتعاون مع بلدية عسفان، وبمشاركة الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة، وذلك بالمركز الحضري ببلدية عسفان.

اشتمل الحفل على مشاهد توعوية وفي الختام تم تكريم الجهات المشاركة.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، ويستقبل الزوار في الفترتين الصباحية والمسائية، وتنطلق المحاضرات التوعوية من يوم غد إن شاء الله في الجهات التعليمية بالمحافظة.

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