أحدهما مخدرات والآخر تجسس.. حُكْمان بالإعدام والسجن بحق كندييْن في الصين

اتهامات بالتسييس.. و"ترودو" يعلن رفضه: غير مقبول وغير عادل على الإطلاق

رفض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الحكم الذي أصدرته محكمة صينية بحق رجل الأعمال الكندي مايكل سبافور؛ متعهدًا بالعمل على إطلاق سراحه.

وقال ترودو في بيان عقب صدور الحكم: "إن إدانة الصين لمايكل سبافور والحكم عليه، غير مقبول وغير عادل على الإطلاق".

وأضاف: "جاء الحكم على السيد سبافور بعد أكثر من عامين ونصف العام من الاحتجاز التعسفي، وغياب الشفافية في الإجراءات القانونية، ومحاكمة لم تفِ حتى بالحد الأدنى من المعايير التي يقتضيها القانون الدولي".

وأيدت محكمة صينية، أمس الثلاثاء، حُكمًا بإعدام رجل كندي بتهمة تهريب المخدرات؛ فيما قضت محكمة صينية أخرى، اليوم الأربعاء، بسجن الكندي مايكل سبافور 11 عامًا بعد إدانته بتهم تجسس.

وجاءت محاكمة الكندييْن في وقت يقوم فيه محامون في كندا -يمثلون المديرة المالية لشركة هواوي- بمحاولة أخيرة لإقناع محكمة بعدم ترحيلها إلى الولايات المتحدة؛ حيث تواجه اتهامات تتعلق بانتهاك عقوبات.

وأيدت المحكمة العليا في إقليم لياونينغ بشمال شرق الصين حكم الإعدام بحق روبرت شيلينبرغ، الذي كان قد صدر عليه في محكمة مدينة داليان الصينية في يناير 2019.

وكان روبرت شيلينبرغ -وفق "سكاي نيوز عربية"- قد اعتقل بتهمة تهريب المخدرات في 2014، وحُكم عليه بالسجن 15 عامًا في أواخر عام 2018، قبل أن يطعن على الحكم.

وأصدر محكمة داليان الإعدام بحقه في يناير 2019، بعد شهر من اعتقال المديرة المالية لشركة هواوي، مينغ وانتشو، في مطار فانكوفر الدولي بناء على طلب اعتقال من الولايات المتحدة بتهمة تضليل بنك إتش.إس.بي.سي بشأن تعاملات هواوي مع إيران، وهو ما يُحتمل أن يكون قد تسبب في انتهاك البنك للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران؛ وفقًا لـ"رويترز".

وتقاوم مينغ، التي تقول إنها بريئة، محاولات ترحيلها من الإقامة الجبرية في منزلها في فانكوفر.

وندد سفير كندا لدى الصين، دومينيك بارتون، بالحكم في اتصال عبر الهاتف مع صحفيين بعد أن حضر الجلسة، وقال: "ليس صدفة أن يحدث هذا الآن، بينما تجري المحاكمة في فانكوفر"؛ مشيرًا إلى قضية شيلينبرغ وقضية مايكل سبافور.

ونفت الصين التلميح إلى أن قضيتي الرجلين الكنديين مرتبطتان بقضية مينغ، رغم أنها حذرت من عواقب لم تحددها ما لم يفرج عن مينغ.

وكان رجل الأعمال سبافور قد اعتقل في الصين بعد أيام من القبض على مينغ، ووجهت السلطات الصينية إليه تهمة التجسس في يونيو 2019، وبدأت محاكمته في مارس.

واليوم الأربعاء، نددت كندا الأربعاء بحكم القضاء الصيني بسجن سبافور مدة 11 عامًا، بعد إدانته بتهمة التجسس.

وقال دومينيك بارتون في تصريح صحفي في داندونغ، شمال شرقي الصين؛ حيث حوكم سبافور: "نستنكر هذا القرار. بالإمكان استئناف الحكم. سنناقش ذلك مع محاميه"، بحسب ما ذكرته فرانس برس.

وأُوقِف سبافور مع مواطنه مايكل كوفريغ العام 2018 في الصين في أعقاب اعتقال مينغ وانتشو في كندا؛ تنفيذًا لمذكرة أمريكية؛ وهو ما جعل أوتاوا على قناعة بأن دوافع سياسية وراء توقيف مواطنيها.

وتردت العلاقات بين البلدين إلى حد كبير؛ حيث اتهمت بكين الدولة الكندية بتسييس قضايا قانونية.