طالبة بالمدينة تتعرض لانسداد في مجرى الهواء.. هذا رد فعل المعلمة

طبقت "مناورة هيملك" بعد حصولها على دورة بالهلال الأحمر

أنقذت معلمة داخل مركز تخاطب بالمدينة المنورة إحدى طالباتها، صباح يوم أمس الأول، بعد حصول حالة غصة "انسداد جزئي أو كلي في مجرى الهواء" لدى الطالبة، وطبقت المعلمة "مناورة هيملك"، وهي إحدى المهارات المتبعة لتخليص الغصة، بعد حصولها في وقت سابق على دورة برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، والمقام عن طريق هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وقالت المعلمة نجوى نياف الجابري: عندما كنا أنا وبعض الزميلات في واحة طيبة للتخاطب إذ خرجت إحدى المستفيدات من هذا المركز الذي يخدم فتيات الإعاقة السمعية بشكل هستيرى، وتطلق أصواتاً غريبة كأنه تنفس نزاعي، وعلى الفور انطلقت خلفها بعد تنبيه القائدة لي، وعندما لحقت بها تبين لي أن تلك الفتاة تعاني حالة انسداد في مجرى الهواء أدى إلى عدم قدرتها على التنفس.

وتابعت "الجابري": كنت من الملتحقات بإحدى دورات هيئة الهلال الأحمر السعودي التي قدمتها لنا هيئة الهلال الأحمر السعودي في هيئة تطوير المدينة، ومباشرة قمت بتطبيق "مناورة هيملك" بأن أتيت من خلف تلك الفتاة وقمت بالضغط إلى الأعلى في منطقة ما فوق السرة، وبعد ذلك خرج هذا الجسم الغريب والذي هو عبارة عن علك.

وتابعت: الفضل في ذلك بعد الله عز وجل لمن علمنا ودربنا على تطبيق هذه المهارات من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وأحث الجميع على الالتحاق بمثل هذه الدورات التدريبية؛ لحاجتنا لها وتحقيقاً لقول الله عز وجل: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا}.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي أن مثل هذه الدورات الإسعافية مهمة لجميع شرائح المجتمع؛ لفائدتها في إنقاذ حياة الإنسان بشكل أسرع وأكثر احترافية، وتقدم الدورات على مدار العام لدى جميع فروع هيئة الهلال الأحمر السعودي وبشكل مجاني تماماً.