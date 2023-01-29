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"الشؤون البلدية والقروية" تعلن كف يد 126 موظفاً متهمين بقضايا فساد

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن كف يد 126 موظفاً من منسوبيها في مختلف الأمانات والبلديات؛ حيث تم توجيه الاتهام لهم بالتورط في قضايا عدة؛ منها الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية.

وشملت التحقيقات موظفين في أمانة الرياض وجدة والعاصمة المقدسة والأحساء والباحة والجوف والحدود الشمالية والشرقية والطائف وتبوك وجازان وحائل وحفر الباطن ونجران والقصيم.

وستتخذ الوزارة كل الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالتعاون مع الجهات المختصة.

بدر العتيبي القصيم عبدالله البرقاوي الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون البلدية والقروية" تعلن كف يد 126 موظفاً متهمين بقضايا فساد
سبق

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن كف يد 126 موظفاً من منسوبيها في مختلف الأمانات والبلديات؛ حيث تم توجيه الاتهام لهم بالتورط في قضايا عدة؛ منها الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية.

وشملت التحقيقات موظفين في أمانة الرياض وجدة والعاصمة المقدسة والأحساء والباحة والجوف والحدود الشمالية والشرقية والطائف وتبوك وجازان وحائل وحفر الباطن ونجران والقصيم.

وستتخذ الوزارة كل الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالتعاون مع الجهات المختصة.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
07:31 PM
اخر تعديل
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
08:17 PM

"الشؤون البلدية والقروية" تعلن كف يد 126 موظفاً متهمين بقضايا فساد

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مجموعة من المحررين - الرياض
9
3,656

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن كف يد 126 موظفاً من منسوبيها في مختلف الأمانات والبلديات؛ حيث تم توجيه الاتهام لهم بالتورط في قضايا عدة؛ منها الفساد المالي والإداري ومخالفات قانونية كاستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة ومخالفات جنائية.

وشملت التحقيقات موظفين في أمانة الرياض وجدة والعاصمة المقدسة والأحساء والباحة والجوف والحدود الشمالية والشرقية والطائف وتبوك وجازان وحائل وحفر الباطن ونجران والقصيم.

وستتخذ الوزارة كل الإجراءات النظامية بحق المتهمين بالتعاون مع الجهات المختصة.

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