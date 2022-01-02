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"الأرصاد" تعلن رفع دقة التوقع إلى 1.6 كم ومدى توقع يصل إلى 10 أيام

كإحدى مبادرات التحول الوطني ورؤية 2030

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن اكتمال المرحلة الأولى من مبادرة تطوير النماذج العددية، إحدى مبادرات التحول الوطني ورؤية ٢٠٣٠.

وتشمل المرحلة الأولى تطوير نماذج الطقس بدقة تصل إلى ١.٦كم، ومدى توقع يصل إلى عشرة أيام، وكذلك تطوير النماذج البحرية بدقة ١٫٥ كم، ومدى زمني يصل إلى عشرة أيام، وتطوير نموذج الطقس الآني بمدى توقع قصير جدا ست ساعات، وبتردد عالي كل ١٥ دقيقة ويتم تحديثه كل ساعة، وكذلك نموذج توقع الغبار بدقة مكانية ٤٫٥ كم ويغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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"الأرصاد" تعلن رفع دقة التوقع إلى 1.6 كم ومدى توقع يصل إلى 10 أيام
سبق

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن اكتمال المرحلة الأولى من مبادرة تطوير النماذج العددية، إحدى مبادرات التحول الوطني ورؤية ٢٠٣٠.

وتشمل المرحلة الأولى تطوير نماذج الطقس بدقة تصل إلى ١.٦كم، ومدى توقع يصل إلى عشرة أيام، وكذلك تطوير النماذج البحرية بدقة ١٫٥ كم، ومدى زمني يصل إلى عشرة أيام، وتطوير نموذج الطقس الآني بمدى توقع قصير جدا ست ساعات، وبتردد عالي كل ١٥ دقيقة ويتم تحديثه كل ساعة، وكذلك نموذج توقع الغبار بدقة مكانية ٤٫٥ كم ويغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
02:55 PM

"الأرصاد" تعلن رفع دقة التوقع إلى 1.6 كم ومدى توقع يصل إلى 10 أيام

كإحدى مبادرات التحول الوطني ورؤية 2030

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
6,805

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن اكتمال المرحلة الأولى من مبادرة تطوير النماذج العددية، إحدى مبادرات التحول الوطني ورؤية ٢٠٣٠.

وتشمل المرحلة الأولى تطوير نماذج الطقس بدقة تصل إلى ١.٦كم، ومدى توقع يصل إلى عشرة أيام، وكذلك تطوير النماذج البحرية بدقة ١٫٥ كم، ومدى زمني يصل إلى عشرة أيام، وتطوير نموذج الطقس الآني بمدى توقع قصير جدا ست ساعات، وبتردد عالي كل ١٥ دقيقة ويتم تحديثه كل ساعة، وكذلك نموذج توقع الغبار بدقة مكانية ٤٫٥ كم ويغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
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13,151
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