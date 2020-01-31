النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طيران التحالف يشن غارات جوية على صنعاء والحديدة والجوف

استهدفت تعزيزات للميليشيات كانت في طريقها للمواجهة مع الجيش الوطني

شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، سلسلة غارات على مواقع ومعسكرات تابعة لميليشيات الحوثي وتجمعات في صنعاء والحديدة والجوف.

واستهدفت الغارات جبل عطان في صنعاء ومعسكر الصباحة غرب العاصمة صنعاء وتعزيزات للميليشيات في ضاحية أرحب شمال العاصمة كانت في طريقها لخطوط المواجهات الدائرة بين الميليشيات والجيش الوطني بجبهتي الجوف ونهم.

‎وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، أن الميليشيات الحوثية دفعت أمس الخميس بعدد من عناصرها للسيطرة على تبة قرب خطوط التماس جنوب شرقي مدينة الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة ولكن دون جدوى.

‎وأضاف أن عناصر الميليشيات حاولوا التسلل إلى التبة المستهدفة بعملية انتحارية وغطاء ناري مكثف، وما لبثوا أن لقوا حتفهم بنيران القوات المشتركة، مشيراً إلى أن جثثهم لا تزال في التبة.

طيران التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن الجيش اليمني الميليشيات الحوثية الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طيران التحالف يشن غارات جوية على صنعاء والحديدة والجوف
سبق

شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، سلسلة غارات على مواقع ومعسكرات تابعة لميليشيات الحوثي وتجمعات في صنعاء والحديدة والجوف.

واستهدفت الغارات جبل عطان في صنعاء ومعسكر الصباحة غرب العاصمة صنعاء وتعزيزات للميليشيات في ضاحية أرحب شمال العاصمة كانت في طريقها لخطوط المواجهات الدائرة بين الميليشيات والجيش الوطني بجبهتي الجوف ونهم.

‎وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، أن الميليشيات الحوثية دفعت أمس الخميس بعدد من عناصرها للسيطرة على تبة قرب خطوط التماس جنوب شرقي مدينة الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة ولكن دون جدوى.

‎وأضاف أن عناصر الميليشيات حاولوا التسلل إلى التبة المستهدفة بعملية انتحارية وغطاء ناري مكثف، وما لبثوا أن لقوا حتفهم بنيران القوات المشتركة، مشيراً إلى أن جثثهم لا تزال في التبة.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
09:53 PM

طيران التحالف يشن غارات جوية على صنعاء والحديدة والجوف

استهدفت تعزيزات للميليشيات كانت في طريقها للمواجهة مع الجيش الوطني

A A A
فهد كاملي - الرياض
6
8,259

شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، سلسلة غارات على مواقع ومعسكرات تابعة لميليشيات الحوثي وتجمعات في صنعاء والحديدة والجوف.

واستهدفت الغارات جبل عطان في صنعاء ومعسكر الصباحة غرب العاصمة صنعاء وتعزيزات للميليشيات في ضاحية أرحب شمال العاصمة كانت في طريقها لخطوط المواجهات الدائرة بين الميليشيات والجيش الوطني بجبهتي الجوف ونهم.

‎وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان، أن الميليشيات الحوثية دفعت أمس الخميس بعدد من عناصرها للسيطرة على تبة قرب خطوط التماس جنوب شرقي مدينة الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة ولكن دون جدوى.

‎وأضاف أن عناصر الميليشيات حاولوا التسلل إلى التبة المستهدفة بعملية انتحارية وغطاء ناري مكثف، وما لبثوا أن لقوا حتفهم بنيران القوات المشتركة، مشيراً إلى أن جثثهم لا تزال في التبة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,149
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,269
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,715
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,362

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة