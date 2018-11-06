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بالفيديو.. قصيدة "سعود الحافي" في حفل استقبال أهالي القصيم للملك سلمان

ألقى، قبل قليل، الشاعر المعروف سعود الحافي قصيدة نبطية جميلة نالت استحسان الحضور في أهالي القصيم بوصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

قصيدة الحافي استغرقت قرابة سبع دقائق، وقال في مطلعها:

القصيم اليوم غاشيه نسناس البراد

زارته ديمومة الوسم واحيت كل عود

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. قصيدة "سعود الحافي" في حفل استقبال أهالي القصيم للملك سلمان
سبق

ألقى، قبل قليل، الشاعر المعروف سعود الحافي قصيدة نبطية جميلة نالت استحسان الحضور في أهالي القصيم بوصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

قصيدة الحافي استغرقت قرابة سبع دقائق، وقال في مطلعها:

القصيم اليوم غاشيه نسناس البراد

زارته ديمومة الوسم واحيت كل عود

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
10:35 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:20 PM

بالفيديو.. قصيدة "سعود الحافي" في حفل استقبال أهالي القصيم للملك سلمان

A A A
محمد حضاض - جدة
17
31,759

ألقى، قبل قليل، الشاعر المعروف سعود الحافي قصيدة نبطية جميلة نالت استحسان الحضور في أهالي القصيم بوصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

قصيدة الحافي استغرقت قرابة سبع دقائق، وقال في مطلعها:

القصيم اليوم غاشيه نسناس البراد

زارته ديمومة الوسم واحيت كل عود

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