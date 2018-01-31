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العراق.. العثور على مقبرة جماعية لـ 400 شخص غدر بهم "داعش"

الثانية من نوعها في نينوى خلال أشهر قليلة

عثرت السلطات العراقية اليوم (الأحد)، على مقبرة جماعية تضم رفات 400 شخص، قتلهم تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفادت قيادة شرطة محافظة نينوى في بيان أورده "روسيا اليوم"، بأن المقبرة كبيرة وعثر عليها داخل قرية حميدات بقضاء تلعفر غربي نينوى، وهي الثانية من نوعها خلال أشهر قليلة.

وتحقق السلطات العراقية حالياً في مقبرتي الخسفة وعلو عنتر في نينوى، دون أن تحدد موعداً لفتح المقبرتين الجماعيتين وانتشال رفات الضحايا.

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العراق.. العثور على مقبرة جماعية لـ 400 شخص غدر بهم "داعش"
سبق

عثرت السلطات العراقية اليوم (الأحد)، على مقبرة جماعية تضم رفات 400 شخص، قتلهم تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفادت قيادة شرطة محافظة نينوى في بيان أورده "روسيا اليوم"، بأن المقبرة كبيرة وعثر عليها داخل قرية حميدات بقضاء تلعفر غربي نينوى، وهي الثانية من نوعها خلال أشهر قليلة.

وتحقق السلطات العراقية حالياً في مقبرتي الخسفة وعلو عنتر في نينوى، دون أن تحدد موعداً لفتح المقبرتين الجماعيتين وانتشال رفات الضحايا.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
09:54 PM

العراق.. العثور على مقبرة جماعية لـ 400 شخص غدر بهم "داعش"

الثانية من نوعها في نينوى خلال أشهر قليلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عثرت السلطات العراقية اليوم (الأحد)، على مقبرة جماعية تضم رفات 400 شخص، قتلهم تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفادت قيادة شرطة محافظة نينوى في بيان أورده "روسيا اليوم"، بأن المقبرة كبيرة وعثر عليها داخل قرية حميدات بقضاء تلعفر غربي نينوى، وهي الثانية من نوعها خلال أشهر قليلة.

وتحقق السلطات العراقية حالياً في مقبرتي الخسفة وعلو عنتر في نينوى، دون أن تحدد موعداً لفتح المقبرتين الجماعيتين وانتشال رفات الضحايا.

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