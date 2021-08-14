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نيمار يقود تشكيلة البرازيل في تصفيات المونديال.. وداني ألفيش يعود للقائمة

سيكون نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار على رأس تشكيلة برازيلية قوية لخوض غمار تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022.

وتضم تشكيلة المنتخب البرازيلي الذي خسر نهائي كوبا أميركا أمام الأرجنتين صفر-1 الشهر الماضي، الظهير الأيمن المخضرم داني ألفيش الذي قاد منتخب بلاده الأولمبي إلى الاحتفاظ بذهبية مسابقة كرة القدم في دورة طوكيو التي أسدل الستار عليها الأحد الماضي.

كما تم استدعاء رافينيا جناح ليدز يونايتد لأول مرة لخوض ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمام تشيلي والأرجنتين وبيرو في سبتمبر.

كما انضم إلى تشكيلة البرازيل ستة لاعبين من الفريق الفائز بالذهبية الأولمبية في طوكيو ومن بينهم داني ألفيش البالغ عمره 38 عاماً والوجه الجديد كلاودينيو الذي انتقل مؤخراً إلى زينيت سان بطرسبرغ.

لحراسة المرمى: أليسون (ليفربول الانكليزي)، إدرسون (مانشستر سيتي الإنكليزي)، ويفرتون (بالميراس).

للدفاع: داني ألفيش (ساو باولو)، دانيلو وأليكس ساندرو (كلاهما مع يوفنتوس الايطالي)، غييرمي أرانا (اتلتيكو مينيرو)، إدير ميليتاو (ريال مدريد الاسباني)، لوكاس فيريسيمو (بنفيكا البرتغالي)، ماركينيوس (سان جرمان الفرنسي)، تياغو سيلفا (تشيلسي الانكليزي).

للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، برونو غيمارايش ولوكاس باكيتا (كلاهما مع ليون الفرنسي)، كلاودينيو (زينيت الروسي)، ايفرتون ريبيرو (فلامنغو)، فابينيو (ليفربول الانكليزي)، فريد (مانشستر يونايتد الانكليزي).

للهجوم: روبرتو فرمينيو (ليفربول الانكليزي)، غابريال باربوسا (فلامنغو)، غابريال جيسوس (مانشستر سيتي)، ماتيوس كونيا (هرتا برلين الالماني)، نيمار (سان جرمان)، رافينيا (ليدز يونايتد الانكليزي)، ريتشارليسون (إيفرتون الانكليزي).

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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نيمار يقود تشكيلة البرازيل في تصفيات المونديال.. وداني ألفيش يعود للقائمة
سبق

سيكون نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار على رأس تشكيلة برازيلية قوية لخوض غمار تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022.

وتضم تشكيلة المنتخب البرازيلي الذي خسر نهائي كوبا أميركا أمام الأرجنتين صفر-1 الشهر الماضي، الظهير الأيمن المخضرم داني ألفيش الذي قاد منتخب بلاده الأولمبي إلى الاحتفاظ بذهبية مسابقة كرة القدم في دورة طوكيو التي أسدل الستار عليها الأحد الماضي.

كما تم استدعاء رافينيا جناح ليدز يونايتد لأول مرة لخوض ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمام تشيلي والأرجنتين وبيرو في سبتمبر.

كما انضم إلى تشكيلة البرازيل ستة لاعبين من الفريق الفائز بالذهبية الأولمبية في طوكيو ومن بينهم داني ألفيش البالغ عمره 38 عاماً والوجه الجديد كلاودينيو الذي انتقل مؤخراً إلى زينيت سان بطرسبرغ.

لحراسة المرمى: أليسون (ليفربول الانكليزي)، إدرسون (مانشستر سيتي الإنكليزي)، ويفرتون (بالميراس).

للدفاع: داني ألفيش (ساو باولو)، دانيلو وأليكس ساندرو (كلاهما مع يوفنتوس الايطالي)، غييرمي أرانا (اتلتيكو مينيرو)، إدير ميليتاو (ريال مدريد الاسباني)، لوكاس فيريسيمو (بنفيكا البرتغالي)، ماركينيوس (سان جرمان الفرنسي)، تياغو سيلفا (تشيلسي الانكليزي).

للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، برونو غيمارايش ولوكاس باكيتا (كلاهما مع ليون الفرنسي)، كلاودينيو (زينيت الروسي)، ايفرتون ريبيرو (فلامنغو)، فابينيو (ليفربول الانكليزي)، فريد (مانشستر يونايتد الانكليزي).

للهجوم: روبرتو فرمينيو (ليفربول الانكليزي)، غابريال باربوسا (فلامنغو)، غابريال جيسوس (مانشستر سيتي)، ماتيوس كونيا (هرتا برلين الالماني)، نيمار (سان جرمان)، رافينيا (ليدز يونايتد الانكليزي)، ريتشارليسون (إيفرتون الانكليزي).

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
12:50 AM

نيمار يقود تشكيلة البرازيل في تصفيات المونديال.. وداني ألفيش يعود للقائمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سيكون نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار على رأس تشكيلة برازيلية قوية لخوض غمار تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022.

وتضم تشكيلة المنتخب البرازيلي الذي خسر نهائي كوبا أميركا أمام الأرجنتين صفر-1 الشهر الماضي، الظهير الأيمن المخضرم داني ألفيش الذي قاد منتخب بلاده الأولمبي إلى الاحتفاظ بذهبية مسابقة كرة القدم في دورة طوكيو التي أسدل الستار عليها الأحد الماضي.

كما تم استدعاء رافينيا جناح ليدز يونايتد لأول مرة لخوض ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمام تشيلي والأرجنتين وبيرو في سبتمبر.

كما انضم إلى تشكيلة البرازيل ستة لاعبين من الفريق الفائز بالذهبية الأولمبية في طوكيو ومن بينهم داني ألفيش البالغ عمره 38 عاماً والوجه الجديد كلاودينيو الذي انتقل مؤخراً إلى زينيت سان بطرسبرغ.

لحراسة المرمى: أليسون (ليفربول الانكليزي)، إدرسون (مانشستر سيتي الإنكليزي)، ويفرتون (بالميراس).

للدفاع: داني ألفيش (ساو باولو)، دانيلو وأليكس ساندرو (كلاهما مع يوفنتوس الايطالي)، غييرمي أرانا (اتلتيكو مينيرو)، إدير ميليتاو (ريال مدريد الاسباني)، لوكاس فيريسيمو (بنفيكا البرتغالي)، ماركينيوس (سان جرمان الفرنسي)، تياغو سيلفا (تشيلسي الانكليزي).

للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، برونو غيمارايش ولوكاس باكيتا (كلاهما مع ليون الفرنسي)، كلاودينيو (زينيت الروسي)، ايفرتون ريبيرو (فلامنغو)، فابينيو (ليفربول الانكليزي)، فريد (مانشستر يونايتد الانكليزي).

للهجوم: روبرتو فرمينيو (ليفربول الانكليزي)، غابريال باربوسا (فلامنغو)، غابريال جيسوس (مانشستر سيتي)، ماتيوس كونيا (هرتا برلين الالماني)، نيمار (سان جرمان)، رافينيا (ليدز يونايتد الانكليزي)، ريتشارليسون (إيفرتون الانكليزي).

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