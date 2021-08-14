نيمار يقود تشكيلة البرازيل في تصفيات المونديال.. وداني ألفيش يعود للقائمة
سيكون نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار على رأس تشكيلة برازيلية قوية لخوض غمار تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022.
وتضم تشكيلة المنتخب البرازيلي الذي خسر نهائي كوبا أميركا أمام الأرجنتين صفر-1 الشهر الماضي، الظهير الأيمن المخضرم داني ألفيش الذي قاد منتخب بلاده الأولمبي إلى الاحتفاظ بذهبية مسابقة كرة القدم في دورة طوكيو التي أسدل الستار عليها الأحد الماضي.
كما تم استدعاء رافينيا جناح ليدز يونايتد لأول مرة لخوض ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمام تشيلي والأرجنتين وبيرو في سبتمبر.
كما انضم إلى تشكيلة البرازيل ستة لاعبين من الفريق الفائز بالذهبية الأولمبية في طوكيو ومن بينهم داني ألفيش البالغ عمره 38 عاماً والوجه الجديد كلاودينيو الذي انتقل مؤخراً إلى زينيت سان بطرسبرغ.
نيمار يقود تشكيلة البرازيل في تصفيات المونديال.. وداني ألفيش يعود للقائمة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-08-14
سيكون نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار على رأس تشكيلة برازيلية قوية لخوض غمار تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022.
وتضم تشكيلة المنتخب البرازيلي الذي خسر نهائي كوبا أميركا أمام الأرجنتين صفر-1 الشهر الماضي، الظهير الأيمن المخضرم داني ألفيش الذي قاد منتخب بلاده الأولمبي إلى الاحتفاظ بذهبية مسابقة كرة القدم في دورة طوكيو التي أسدل الستار عليها الأحد الماضي.
كما تم استدعاء رافينيا جناح ليدز يونايتد لأول مرة لخوض ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمام تشيلي والأرجنتين وبيرو في سبتمبر.
كما انضم إلى تشكيلة البرازيل ستة لاعبين من الفريق الفائز بالذهبية الأولمبية في طوكيو ومن بينهم داني ألفيش البالغ عمره 38 عاماً والوجه الجديد كلاودينيو الذي انتقل مؤخراً إلى زينيت سان بطرسبرغ.
سيكون نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار على رأس تشكيلة برازيلية قوية لخوض غمار تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022.
وتضم تشكيلة المنتخب البرازيلي الذي خسر نهائي كوبا أميركا أمام الأرجنتين صفر-1 الشهر الماضي، الظهير الأيمن المخضرم داني ألفيش الذي قاد منتخب بلاده الأولمبي إلى الاحتفاظ بذهبية مسابقة كرة القدم في دورة طوكيو التي أسدل الستار عليها الأحد الماضي.
كما تم استدعاء رافينيا جناح ليدز يونايتد لأول مرة لخوض ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمام تشيلي والأرجنتين وبيرو في سبتمبر.
كما انضم إلى تشكيلة البرازيل ستة لاعبين من الفريق الفائز بالذهبية الأولمبية في طوكيو ومن بينهم داني ألفيش البالغ عمره 38 عاماً والوجه الجديد كلاودينيو الذي انتقل مؤخراً إلى زينيت سان بطرسبرغ.