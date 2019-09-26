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"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على عسير

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الـ 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على عسير
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
09:04 AM

"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على عسير

تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الـ 7 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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