تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الـ 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.
26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
09:04 AM
"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على عسير
تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر حتى الـ 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: الحرجة والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.