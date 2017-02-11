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أسعار النفط ترتفع 1%

مزيج برنت 53.80 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط حوالى 1% اليوم، متأثرة بموجة صعود في أسواق الأسهم؛ لكن القلق ما زال يساور المستثمرين حيال فيروس كورونا.

وصعد خام برنت بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، بمقدار 53 سنتًا؛ أي ما نسبته نحو 1%، ليصل إلى سعر 53.80 دولارًا للبرميل، بعد أن صعد خلال الجلسة إلى 54.16 دولارًا.

وتقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتًا؛ أي ما نسبته 1% تقريبًا؛ ليصل سعره إلى 50.18 دولارًا للبرميل.

أسعار النفط النفط فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط ترتفع 1%
سبق

ارتفعت أسعار النفط حوالى 1% اليوم، متأثرة بموجة صعود في أسواق الأسهم؛ لكن القلق ما زال يساور المستثمرين حيال فيروس كورونا.

وصعد خام برنت بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، بمقدار 53 سنتًا؛ أي ما نسبته نحو 1%، ليصل إلى سعر 53.80 دولارًا للبرميل، بعد أن صعد خلال الجلسة إلى 54.16 دولارًا.

وتقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتًا؛ أي ما نسبته 1% تقريبًا؛ ليصل سعره إلى 50.18 دولارًا للبرميل.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
11:35 AM

أسعار النفط ترتفع 1%

مزيج برنت 53.80 دولارًا للبرميل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط حوالى 1% اليوم، متأثرة بموجة صعود في أسواق الأسهم؛ لكن القلق ما زال يساور المستثمرين حيال فيروس كورونا.

وصعد خام برنت بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، بمقدار 53 سنتًا؛ أي ما نسبته نحو 1%، ليصل إلى سعر 53.80 دولارًا للبرميل، بعد أن صعد خلال الجلسة إلى 54.16 دولارًا.

وتقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتًا؛ أي ما نسبته 1% تقريبًا؛ ليصل سعره إلى 50.18 دولارًا للبرميل.

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