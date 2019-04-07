النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تعلن توافر وظائف موسمية

للرجال فقط وخلال شهر رمضان والتقديم يبدأ اليوم ويستمر للثلاثاء

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، توافر وظائف موسمية "للرجال فقط"؛ للعمل في المسجد الحرام لموسم رمضان لعام 1440هـ، بمشيئة الله تعالى.

وبيّنت أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصّة بالرئاسة وضمن شروط عدة منها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. وألا يقل عمر المتقدم عن (20) سنة. وأن يكون مناسباً من حيث حسن المظهر والخلق. وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس وما فوق، ويتم قبول مؤهل الشهادة الثانوية لبعض الإدارات الخدمية فقط. والاستعداد للعمل في أيّ وقت.

ومن بين الشروط عدم الجمع مع وظيفة أخرى، وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر المتقدم الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، واجتياز المقابلة الشخصية.

وأضافت: يبدأ التقديم اليوم الأحد الموافق 02-08-1440هـ، وينتهي بعد غد الثلاثاء -بمشيئة الله- عن طريق رابط التقديم الإلكتروني للتوظيف الموسمي وسيتم إرسال رسالة نصية لمَن تم قبوله مبدئياً.

رابط التقديم الإلكتروني:

http://eservices.wmn.gov.sa:8081/eservices/seasonal_makka/

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تعلن توافر وظائف موسمية
سبق

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، توافر وظائف موسمية "للرجال فقط"؛ للعمل في المسجد الحرام لموسم رمضان لعام 1440هـ، بمشيئة الله تعالى.

وبيّنت أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصّة بالرئاسة وضمن شروط عدة منها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. وألا يقل عمر المتقدم عن (20) سنة. وأن يكون مناسباً من حيث حسن المظهر والخلق. وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس وما فوق، ويتم قبول مؤهل الشهادة الثانوية لبعض الإدارات الخدمية فقط. والاستعداد للعمل في أيّ وقت.

ومن بين الشروط عدم الجمع مع وظيفة أخرى، وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر المتقدم الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، واجتياز المقابلة الشخصية.

وأضافت: يبدأ التقديم اليوم الأحد الموافق 02-08-1440هـ، وينتهي بعد غد الثلاثاء -بمشيئة الله- عن طريق رابط التقديم الإلكتروني للتوظيف الموسمي وسيتم إرسال رسالة نصية لمَن تم قبوله مبدئياً.

رابط التقديم الإلكتروني:

http://eservices.wmn.gov.sa:8081/eservices/seasonal_makka/

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
11:03 AM

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تعلن توافر وظائف موسمية

للرجال فقط وخلال شهر رمضان والتقديم يبدأ اليوم ويستمر للثلاثاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
193

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، توافر وظائف موسمية "للرجال فقط"؛ للعمل في المسجد الحرام لموسم رمضان لعام 1440هـ، بمشيئة الله تعالى.

وبيّنت أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصّة بالرئاسة وضمن شروط عدة منها: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. وألا يقل عمر المتقدم عن (20) سنة. وأن يكون مناسباً من حيث حسن المظهر والخلق. وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس وما فوق، ويتم قبول مؤهل الشهادة الثانوية لبعض الإدارات الخدمية فقط. والاستعداد للعمل في أيّ وقت.

ومن بين الشروط عدم الجمع مع وظيفة أخرى، وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر المتقدم الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، واجتياز المقابلة الشخصية.

وأضافت: يبدأ التقديم اليوم الأحد الموافق 02-08-1440هـ، وينتهي بعد غد الثلاثاء -بمشيئة الله- عن طريق رابط التقديم الإلكتروني للتوظيف الموسمي وسيتم إرسال رسالة نصية لمَن تم قبوله مبدئياً.

رابط التقديم الإلكتروني:

http://eservices.wmn.gov.sa:8081/eservices/seasonal_makka/

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,261
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,528
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,200
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,154

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة