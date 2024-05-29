"القصبي": بدأنا نجني ثمار رؤية 2030.. قفزنا 13 مرتبة في تقرير "IMD"

قال: حصلنا على المركز الـ26 نتيجة العمل التكاملي بين الجهات الحكومية

أكد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير"، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن هذا التقدُّم الذي حققته السعودية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية يعتبر الأكبر بين الدول، ويعكس ما وصلت إليه تنافسية السعودية إقليميًّا وعالميًّا.

وأضاف الدكتور القصبي: بحمد الله بدأنا نجني ثمار رؤية 2030، بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد -حفظه الله-، وذلك بتحقيق قفزة نوعية بـ13 مرتبة في ترتيب السعودية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية "IMD" ، والحصول على المركز الـ26 نتيجة للعمل التكاملي بين الجهات الحكومية وصولاً إلى أفضل المعايير العالمية. ‫