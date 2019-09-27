النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معرض مركز الملك سلمان للإغاثة في نيويورك يحظى بإقبال جماهيري كبير

يُقام على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

حظي معرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المقام في مدينة نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بإقبال جماهيري كبير.

واطّلع زوّار المعرض على المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز، لليمن وغيره في 44 دولة حول العالم، وذلك في مجالات عدة، منها: قطاع الأمن الغذائي، والصحة والحماية والرعاية والإغاثة العاجلة والتعليم، وبرامج إيواء النازحين، وإقامة المخيمات لهم وكيفية الوصول إلى المستحقين من خلال الجسور الإغاثية الجوية وعبر السفن والقوافل البرية حتى عبر الدواب في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

كما أبرز المعرض الجهود المبذولة في البرنامج السعودي؛ لنزع الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية "مسام"، وانتزاعه ما يقارب 90 ألف لغم متنوع في اليمن.

كما احتوى المعرض تعريفاً بمركز الأطراف الصناعية، هذا المشروع النوعي الذي يصنع ويوفر الأجهزة التعويضية والأطراف المبتورة، وإقامة برامج تأهيلية متنوعة للمتضررين.

وعبّر الزائرون عن إعجابهم بما شاهدوه من عمل إغاثي وإنساني، مشيدين بالجهود السعودية المتميزة لخدمة العمل الإنساني في شتى أنحاء العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
معرض مركز الملك سلمان للإغاثة في نيويورك يحظى بإقبال جماهيري كبير
سبق

حظي معرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المقام في مدينة نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بإقبال جماهيري كبير.

واطّلع زوّار المعرض على المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز، لليمن وغيره في 44 دولة حول العالم، وذلك في مجالات عدة، منها: قطاع الأمن الغذائي، والصحة والحماية والرعاية والإغاثة العاجلة والتعليم، وبرامج إيواء النازحين، وإقامة المخيمات لهم وكيفية الوصول إلى المستحقين من خلال الجسور الإغاثية الجوية وعبر السفن والقوافل البرية حتى عبر الدواب في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

كما أبرز المعرض الجهود المبذولة في البرنامج السعودي؛ لنزع الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية "مسام"، وانتزاعه ما يقارب 90 ألف لغم متنوع في اليمن.

كما احتوى المعرض تعريفاً بمركز الأطراف الصناعية، هذا المشروع النوعي الذي يصنع ويوفر الأجهزة التعويضية والأطراف المبتورة، وإقامة برامج تأهيلية متنوعة للمتضررين.

وعبّر الزائرون عن إعجابهم بما شاهدوه من عمل إغاثي وإنساني، مشيدين بالجهود السعودية المتميزة لخدمة العمل الإنساني في شتى أنحاء العالم.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
01:38 PM

معرض مركز الملك سلمان للإغاثة في نيويورك يحظى بإقبال جماهيري كبير

يُقام على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
666

حظي معرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المقام في مدينة نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بإقبال جماهيري كبير.

واطّلع زوّار المعرض على المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز، لليمن وغيره في 44 دولة حول العالم، وذلك في مجالات عدة، منها: قطاع الأمن الغذائي، والصحة والحماية والرعاية والإغاثة العاجلة والتعليم، وبرامج إيواء النازحين، وإقامة المخيمات لهم وكيفية الوصول إلى المستحقين من خلال الجسور الإغاثية الجوية وعبر السفن والقوافل البرية حتى عبر الدواب في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

كما أبرز المعرض الجهود المبذولة في البرنامج السعودي؛ لنزع الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية "مسام"، وانتزاعه ما يقارب 90 ألف لغم متنوع في اليمن.

كما احتوى المعرض تعريفاً بمركز الأطراف الصناعية، هذا المشروع النوعي الذي يصنع ويوفر الأجهزة التعويضية والأطراف المبتورة، وإقامة برامج تأهيلية متنوعة للمتضررين.

وعبّر الزائرون عن إعجابهم بما شاهدوه من عمل إغاثي وإنساني، مشيدين بالجهود السعودية المتميزة لخدمة العمل الإنساني في شتى أنحاء العالم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,096
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,186
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,196
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,766

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة