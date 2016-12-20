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الأخضر السعودي لكرة اليد يواجه بطل أفريقيا في الدمام

تختتم مساء غدٍ الثلاثاء منافسات بطولة السعودية الدولية الودية لكرة اليد، بعد أن منحت اللجنة المنظمة اليوم الاثنين راحة لكافة المنتخبات المشاركة، حيث سينطلق في الساعة الرابعة عصراً اللقاء الأول من اليوم الثالث والأخير من البطولة، والذي سيواجه فيه المنتخب البحريني نظيره المنتخب المغربي على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وفي اللقاء الثاني الذي سيحدد بطل البطولة، يلتقي المتصدر بفارق الأهداف المنتخب السعودي بنظيره المنتخب المصري عند السادسة مساءً على نفس الصالة.

ومن المتوقع أن يواصل مدرب الأخضر الفرنسي ديديه دينارت الزج بكافة اللاعبين الأساسين، للاستفادة من مواجهة أحد أفضل المنتخبات الأفريقية والعالمية "مصر" الذي يشارك في البطولة بعناصره الأساسية من داخل مصر فيما يغيب عنه أبرز المحترفين في أوروبا.

يذكر أن البطولة انطلقت عصر الجمعة الماضي، وشهدت فوز أخضر اليد على المنتخب المغربي بنتيجة 35-21، فيما تغلب منتخب مصر على منتخب البحرين بنتيجة 30-29، وشهد مساء أمس الأحد تحقيق المنتخب السعودي فوزه الثاني على التوالي في البطولة على المنتخب البحريني بنتيجة 25-24، فيما حقق المنتخب المصري هو الآخر فوزه الثاني على المنتخب المغربي بنتيجة 40-28.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر السعودي لكرة اليد يواجه بطل أفريقيا في الدمام
سبق

تختتم مساء غدٍ الثلاثاء منافسات بطولة السعودية الدولية الودية لكرة اليد، بعد أن منحت اللجنة المنظمة اليوم الاثنين راحة لكافة المنتخبات المشاركة، حيث سينطلق في الساعة الرابعة عصراً اللقاء الأول من اليوم الثالث والأخير من البطولة، والذي سيواجه فيه المنتخب البحريني نظيره المنتخب المغربي على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وفي اللقاء الثاني الذي سيحدد بطل البطولة، يلتقي المتصدر بفارق الأهداف المنتخب السعودي بنظيره المنتخب المصري عند السادسة مساءً على نفس الصالة.

ومن المتوقع أن يواصل مدرب الأخضر الفرنسي ديديه دينارت الزج بكافة اللاعبين الأساسين، للاستفادة من مواجهة أحد أفضل المنتخبات الأفريقية والعالمية "مصر" الذي يشارك في البطولة بعناصره الأساسية من داخل مصر فيما يغيب عنه أبرز المحترفين في أوروبا.

يذكر أن البطولة انطلقت عصر الجمعة الماضي، وشهدت فوز أخضر اليد على المنتخب المغربي بنتيجة 35-21، فيما تغلب منتخب مصر على منتخب البحرين بنتيجة 30-29، وشهد مساء أمس الأحد تحقيق المنتخب السعودي فوزه الثاني على التوالي في البطولة على المنتخب البحريني بنتيجة 25-24، فيما حقق المنتخب المصري هو الآخر فوزه الثاني على المنتخب المغربي بنتيجة 40-28.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
05:52 PM

الأخضر السعودي لكرة اليد يواجه بطل أفريقيا في الدمام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تختتم مساء غدٍ الثلاثاء منافسات بطولة السعودية الدولية الودية لكرة اليد، بعد أن منحت اللجنة المنظمة اليوم الاثنين راحة لكافة المنتخبات المشاركة، حيث سينطلق في الساعة الرابعة عصراً اللقاء الأول من اليوم الثالث والأخير من البطولة، والذي سيواجه فيه المنتخب البحريني نظيره المنتخب المغربي على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وفي اللقاء الثاني الذي سيحدد بطل البطولة، يلتقي المتصدر بفارق الأهداف المنتخب السعودي بنظيره المنتخب المصري عند السادسة مساءً على نفس الصالة.

ومن المتوقع أن يواصل مدرب الأخضر الفرنسي ديديه دينارت الزج بكافة اللاعبين الأساسين، للاستفادة من مواجهة أحد أفضل المنتخبات الأفريقية والعالمية "مصر" الذي يشارك في البطولة بعناصره الأساسية من داخل مصر فيما يغيب عنه أبرز المحترفين في أوروبا.

يذكر أن البطولة انطلقت عصر الجمعة الماضي، وشهدت فوز أخضر اليد على المنتخب المغربي بنتيجة 35-21، فيما تغلب منتخب مصر على منتخب البحرين بنتيجة 30-29، وشهد مساء أمس الأحد تحقيق المنتخب السعودي فوزه الثاني على التوالي في البطولة على المنتخب البحريني بنتيجة 25-24، فيما حقق المنتخب المصري هو الآخر فوزه الثاني على المنتخب المغربي بنتيجة 40-28.

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