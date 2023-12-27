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جراحة دقيقة لعلاج خلل نادر لقصور بالغدة النخامية لمريض بمستشفى الملك فهد بالمدينة

غادر المستشفى بعد استكماله للعلاجات اللازمة وهو بصحة جيدة

نجح فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، في إجراء عملية جراحية ناجحة لمريض في العقد الرابع من عمره كان يعاني من قصور في الغدة النخامية وصداع مزمن.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أنه بعد إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة للمريض تبين وجود اضطراب في الهرمونات بسبب قصور الغدة النخامية، وهو اضطراب نادر يحدث فيه فشل في الغدة النخامية في إنتاج هرمون أو أكثر من الهرمونات، أو عدم إنتاج ما يكفي من الهرمونات، كما بين التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ وجود كتلة في الغدة النخامية.

وأضاف التجمع أنه إثر ذلك قرر الفريق الطبي بدء المرحلة العلاجية بإعطاء المريض الأدوية الهرمونية البديلة وإجراء عملية جراحية لإزالة الكتلة عن طريق الأنف والمجهر الجراحي، كما تم اكتشاف وجود تجمع للصديد في الغدة النخامية أثناء مراحل العملية وبعد إزالة الصديد وإجراء سحب العينة التي أكدت وجود بكتيريا من نوع نادر.

وأكد التجمع أن المريض غادر المستشفى بعد استكماله للعلاجات اللازمة، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

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جراحة دقيقة لعلاج خلل نادر لقصور بالغدة النخامية لمريض بمستشفى الملك فهد بالمدينة
سبق

نجح فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، في إجراء عملية جراحية ناجحة لمريض في العقد الرابع من عمره كان يعاني من قصور في الغدة النخامية وصداع مزمن.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أنه بعد إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة للمريض تبين وجود اضطراب في الهرمونات بسبب قصور الغدة النخامية، وهو اضطراب نادر يحدث فيه فشل في الغدة النخامية في إنتاج هرمون أو أكثر من الهرمونات، أو عدم إنتاج ما يكفي من الهرمونات، كما بين التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ وجود كتلة في الغدة النخامية.

وأضاف التجمع أنه إثر ذلك قرر الفريق الطبي بدء المرحلة العلاجية بإعطاء المريض الأدوية الهرمونية البديلة وإجراء عملية جراحية لإزالة الكتلة عن طريق الأنف والمجهر الجراحي، كما تم اكتشاف وجود تجمع للصديد في الغدة النخامية أثناء مراحل العملية وبعد إزالة الصديد وإجراء سحب العينة التي أكدت وجود بكتيريا من نوع نادر.

وأكد التجمع أن المريض غادر المستشفى بعد استكماله للعلاجات اللازمة، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
07:14 PM

جراحة دقيقة لعلاج خلل نادر لقصور بالغدة النخامية لمريض بمستشفى الملك فهد بالمدينة

غادر المستشفى بعد استكماله للعلاجات اللازمة وهو بصحة جيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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نجح فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، في إجراء عملية جراحية ناجحة لمريض في العقد الرابع من عمره كان يعاني من قصور في الغدة النخامية وصداع مزمن.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أنه بعد إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة للمريض تبين وجود اضطراب في الهرمونات بسبب قصور الغدة النخامية، وهو اضطراب نادر يحدث فيه فشل في الغدة النخامية في إنتاج هرمون أو أكثر من الهرمونات، أو عدم إنتاج ما يكفي من الهرمونات، كما بين التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ وجود كتلة في الغدة النخامية.

وأضاف التجمع أنه إثر ذلك قرر الفريق الطبي بدء المرحلة العلاجية بإعطاء المريض الأدوية الهرمونية البديلة وإجراء عملية جراحية لإزالة الكتلة عن طريق الأنف والمجهر الجراحي، كما تم اكتشاف وجود تجمع للصديد في الغدة النخامية أثناء مراحل العملية وبعد إزالة الصديد وإجراء سحب العينة التي أكدت وجود بكتيريا من نوع نادر.

وأكد التجمع أن المريض غادر المستشفى بعد استكماله للعلاجات اللازمة، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

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