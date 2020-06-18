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عبر الدليل الإجرائي.. "تعليم مكة" تحدد ضوابط العودة للعمل: سنحاسب المخالف

أوصت بضرورة تعقيم المبنى وإعادة ترتيب المكاتب وتوافر أجهزة قياس الحرارة

أصدرت إدارة الموارد البشرية بإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدليل الإجرائي للعودة للعمل في ظل جائحة كورونا، مؤكدة أنها ستقوم بإرسال فرق رقابة للتأكد من تطبيق هذا الدليل ومخالفته تعرض للمساءلة.

فأوصت في بيئة العمل بضرورة بتعقيم المبنى وإعادة ترتيب المكاتب وتوافر أجهزة قياس الحرارة وتوفير معقمات ووجود دليل إرشادي للموظفين وملصقات للسلامة.

وحول الإجراءات الاحترازية في بيئة العمل دعت إلى ضرورة ارتداء الكمام وقفازات اليدين وتعقيم اليدين والأسطح والالتزام بالتباعد وعدم المصافحة أو اللمس وعدم استخدام المصعد لأكثر من شخص وعدم لمس مقابض الأبواب ومنع تقديم القهوة والشاهي وإحضار الوجبات الخاصة به وغسل اليدين جيداً وتجنب التجمعات وعدم استخدام دورات المياه بعد شخص آخر مباشرة إلا بعد تعقيمها.

كما استثنت حالات وهم من تجاوزت أعمارهم 65 عاماً ومن يعانون من أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد ممن تم تنويمه مرة واحدة على الأقل خلال 6 أشهر والأمراض القلبية المزمنة كقصور في عضلة القلب وأمراض الشرايين التاجية مع وجود إصابة قلبية واحدة على الأقل خلال السنة الماضية وأصحاب السمنة المفرطة بزيادة 40 عن كتلة الجسم والمصابين بمرض نقص المناعة المكتسب والوراثي ممن يستخدمون أدوية مثبطة للمناعة أو علاج السرطان وممن يتم تشخيص الحمل والإرضاع لديها خطير والحالات الطبية المزمنة كمرضى السكري غير المنضبط ومرضى ارتفاع ضغط الدم ومن استدعى تنويمه مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الماضية ومرضى الفشل الكلوي وتليف الكبد.

كما دعت ادارة الموارد البشرية من يعانون من حالات الحمى والسعال والتهاب الحلق الصداع وسيلان الأنف وضيق التنفس إلى الامتناع عن الحضور لمقر العمل فوراً وارتداء الكمامات والتواصل مع رقم 937 وتطبيق التعليمات المبلغة بخصوص العزل المنزلي.

إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر الدليل الإجرائي.. "تعليم مكة" تحدد ضوابط العودة للعمل: سنحاسب المخالف
سبق

أصدرت إدارة الموارد البشرية بإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدليل الإجرائي للعودة للعمل في ظل جائحة كورونا، مؤكدة أنها ستقوم بإرسال فرق رقابة للتأكد من تطبيق هذا الدليل ومخالفته تعرض للمساءلة.

فأوصت في بيئة العمل بضرورة بتعقيم المبنى وإعادة ترتيب المكاتب وتوافر أجهزة قياس الحرارة وتوفير معقمات ووجود دليل إرشادي للموظفين وملصقات للسلامة.

وحول الإجراءات الاحترازية في بيئة العمل دعت إلى ضرورة ارتداء الكمام وقفازات اليدين وتعقيم اليدين والأسطح والالتزام بالتباعد وعدم المصافحة أو اللمس وعدم استخدام المصعد لأكثر من شخص وعدم لمس مقابض الأبواب ومنع تقديم القهوة والشاهي وإحضار الوجبات الخاصة به وغسل اليدين جيداً وتجنب التجمعات وعدم استخدام دورات المياه بعد شخص آخر مباشرة إلا بعد تعقيمها.

كما استثنت حالات وهم من تجاوزت أعمارهم 65 عاماً ومن يعانون من أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد ممن تم تنويمه مرة واحدة على الأقل خلال 6 أشهر والأمراض القلبية المزمنة كقصور في عضلة القلب وأمراض الشرايين التاجية مع وجود إصابة قلبية واحدة على الأقل خلال السنة الماضية وأصحاب السمنة المفرطة بزيادة 40 عن كتلة الجسم والمصابين بمرض نقص المناعة المكتسب والوراثي ممن يستخدمون أدوية مثبطة للمناعة أو علاج السرطان وممن يتم تشخيص الحمل والإرضاع لديها خطير والحالات الطبية المزمنة كمرضى السكري غير المنضبط ومرضى ارتفاع ضغط الدم ومن استدعى تنويمه مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الماضية ومرضى الفشل الكلوي وتليف الكبد.

كما دعت ادارة الموارد البشرية من يعانون من حالات الحمى والسعال والتهاب الحلق الصداع وسيلان الأنف وضيق التنفس إلى الامتناع عن الحضور لمقر العمل فوراً وارتداء الكمامات والتواصل مع رقم 937 وتطبيق التعليمات المبلغة بخصوص العزل المنزلي.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
02:55 PM

عبر الدليل الإجرائي.. "تعليم مكة" تحدد ضوابط العودة للعمل: سنحاسب المخالف

أوصت بضرورة تعقيم المبنى وإعادة ترتيب المكاتب وتوافر أجهزة قياس الحرارة

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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أصدرت إدارة الموارد البشرية بإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدليل الإجرائي للعودة للعمل في ظل جائحة كورونا، مؤكدة أنها ستقوم بإرسال فرق رقابة للتأكد من تطبيق هذا الدليل ومخالفته تعرض للمساءلة.

فأوصت في بيئة العمل بضرورة بتعقيم المبنى وإعادة ترتيب المكاتب وتوافر أجهزة قياس الحرارة وتوفير معقمات ووجود دليل إرشادي للموظفين وملصقات للسلامة.

وحول الإجراءات الاحترازية في بيئة العمل دعت إلى ضرورة ارتداء الكمام وقفازات اليدين وتعقيم اليدين والأسطح والالتزام بالتباعد وعدم المصافحة أو اللمس وعدم استخدام المصعد لأكثر من شخص وعدم لمس مقابض الأبواب ومنع تقديم القهوة والشاهي وإحضار الوجبات الخاصة به وغسل اليدين جيداً وتجنب التجمعات وعدم استخدام دورات المياه بعد شخص آخر مباشرة إلا بعد تعقيمها.

كما استثنت حالات وهم من تجاوزت أعمارهم 65 عاماً ومن يعانون من أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد ممن تم تنويمه مرة واحدة على الأقل خلال 6 أشهر والأمراض القلبية المزمنة كقصور في عضلة القلب وأمراض الشرايين التاجية مع وجود إصابة قلبية واحدة على الأقل خلال السنة الماضية وأصحاب السمنة المفرطة بزيادة 40 عن كتلة الجسم والمصابين بمرض نقص المناعة المكتسب والوراثي ممن يستخدمون أدوية مثبطة للمناعة أو علاج السرطان وممن يتم تشخيص الحمل والإرضاع لديها خطير والحالات الطبية المزمنة كمرضى السكري غير المنضبط ومرضى ارتفاع ضغط الدم ومن استدعى تنويمه مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الماضية ومرضى الفشل الكلوي وتليف الكبد.

كما دعت ادارة الموارد البشرية من يعانون من حالات الحمى والسعال والتهاب الحلق الصداع وسيلان الأنف وضيق التنفس إلى الامتناع عن الحضور لمقر العمل فوراً وارتداء الكمامات والتواصل مع رقم 937 وتطبيق التعليمات المبلغة بخصوص العزل المنزلي.

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