"الرمالي" يطالب بـ "صندوق طابون حاجي" في المملكة

"ابن جليد" يكشف أسهل طريقة لتخفيض فاتورة الكهرباء

لدعم قطاع الحج والعمرة، يطالب الكاتب الصحفي مسلم الرمالي، الحكومة السعودية باستنساخ تجربة " صندوق طابون حاجي " الماليزية الفريدة، بإنشاء صندوق أو شركة وطنية خاصة بالحج والعمرة، تضخ استثماراتها في هذا القطاع الحيوي، وأحد أنشطتها أن توظف أموال الجهات الخيرية في استثمارات متنوعة تحقق عوائد اقتصادية مربحة، وتخلق فرصًا وظيفية، وتمكن غير القادرين مادياً من أداء مناسك الحج والعمرة.

التجربة الماليزية

وفي مقاله " صندوق طابون حاجي " بصحيفة " الوطن"، يقول الرمالي " في عام 1963 أسست الحكومة الماليزية مؤسسة استثمارية مستقلة تحت مسمى ( صندوق طابون حاجي )؛ وتعني مؤسسة صندوق الحج، وكان الدافع لتأسيس هذه المؤسسة إنهاء معاناة مواطنيها الراغبين بأداء مناسك الحج وغير القادرين ماديًا؛ مما يجعلهم يقترضون المال ويغرقون في فوائده من البنوك الربوية، وتعتمد فكرة الصندوق على تمكين الماليزيين الراغبين في أداء الحج مستقبلًا بلا ديون من خلال استثمار ادخاراتهم الشهرية في الصندوق، فالأسر الماليزية استحسنت أن تفتح حساب ادخار لأبنائها منذ الولادة باستقطاع شهري لا يتجاوز ثلاثة دولارات، وبالتالي يتم استثمار هذه الأموال وَفق الضوابط الإسلامية، ومتى ما حقق المبلغ المالي للمساهم تكاليف الحج من خلال الادخار والاستثمار يسمح له بأداء فريضة الحج".

الاستثمار عبر الصندوق

ويمضي الرمالي راصدا التجربة، ويقول "لصندوق ( طابون حاجي ) طرق استثمارية نوعية تتماهى مع نظريات الاقتصاد الحديثة، مما جعل الصندوق يسجل نجاحًا عالميًا حيث بلغ رأسماله حوالي 60 مليار دولار، وللمؤسسة دور توعوي بجانب دورها الاستثماري، حيث تتولى التثقيف والإرشاد والتدريب على مناسك الحج قبل وصول الحجاج إلى بيت الله الحرام؛ لذا لا عجب أن تشاهد وعي وانتظام الحجاج الماليزيين. فكرة هذا الصندوق الرائد اقتبستها عدة دول إسلامية وحققت أهدافها بنجاح".

لماذا لا نستنسخ التجربة

ويتساءل الرمالي " لماذا لا نستنسخ تجربة صندوق ( طابون حاجي ) الفريدة، ويتم تكييفها على البيئة السعودية بإنشاء صندوق أو شركة وطنية خاصة بالحج والعمرة؛ تعمل تحت مظلة الحكومة وبإشرافها وتضخ استثماراتها في هذا القطاع الحيوي، وأحد أنشطتها تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بشكل منظم، بحيث توظف أموال الجهات الخيرية والمانحين ورجال الأعمال في استثمارات متنوعة تحقق عوائد اقتصادية مربحة، وتخلق فرصًا وظيفية، وتسهم في التنمية الاقتصادية، وفي ذات الوقت تحقق الهدف من تمكين غير القادرين مادياً من أداء مناسك الحج والعمرة".

دع أبناءك يدفعون فاتورة الكهرباء

وفي مقاله "أسهل طريقة لتخفيض (فاتورة الكهرباء)؟" بصحيفة " الجزيرة" ، يرى الكاتب الصحفي فهد بن جليد أن ترشيد استهلاك الكهرباء أصبح ضرورة ولم يعد خياراً، كاشفا عن أسهل طريقة لذلك، فيقول "أحد الأصدقاء أطلق فكرة جيدة وسريعة لمواجهة فاتورة الكهرباء المُرتفعة مُنذ وقت مبكر, عندما بدأ مع كل شهر في تقسيم قيمة استهلاك الفاتورة على عدد أفراد أسرته، ومنح كل منهم (نقداً) نصيبه بالتساوي من قيمة الفاتورة ليبقى معه في محفظته (أسبوعاً كاملاً) يراه كل يوم ولا يستطيع الصرف منه، ثم طلب استعادة المبلغ منهم وتجميعه مرة أخرى لسداد الفاتورة - هنا شعر الأبناء بحجم المبالغ المُهدَّرة - والتي كان يمكن الاستفادة منها في أمور أخرى، ونجح في تحسين سلوك الأسرة الاستهلاكي، ووعيهم بأهمية تخفيض الفواتير في الأشهر اللاحقة, أحياناً صمت الأب، وصبره على سداد الفاتورة دون إشراك الأبناء في فهم ما يحدث بطريقة غير تقليدية، جزء من المُشكلة والحل في ذات الوقت!".