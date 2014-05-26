"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي العيص ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-05-26
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي العيص ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
11:51 AM
"الوطني للأرصاد": سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، اليوم، -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي العيص ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة صباحاً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.